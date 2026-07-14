Une opportunité en or pour Bogdan Guskov : le combat principal contre Magomed Ankalaev

D'Ouzbékistan Le combattant de l'UFC Bogdan Guskov a obtenu la plus grande opportunité de sa carrière. Après le forfait de Khalil Rountree Jr. pour blessure, c'est Guskov, étoile montante des poids mi-lourds, qui prendra sa place dans le combat principal de l'UFC Abu Dhabi.

Rountree forfait, Guskov saisit sa chance

Le combat principal de l'UFC Fight Night devait initialement opposer Magomed Ankalaev à Khalil Rountree Jr. Cependant, le combattant américain ne pourra pas monter dans l'octogone en raison d'une blessure.

L'UFC a rapidement trouvé un remplaçant, et cette opportunité a été offerte au représentant ouzbek Bogdan Guskov.

Ce n'est pas un simple remplacement. Pour Guskov, c'est son premier combat principal à l'UFC, une chance de grimper en flèche dans le classement et une scène immense pour se révéler à toute la division.

L'adversaire : l'ancien champion Magomed Ankalaev

Face à Guskov se dresse l'un des combattants les plus dangereux des poids mi-lourds : Magomed Ankalaev.

Ankalaev se distingue par son expérience, son calme tactique et une technique de frappe de haut niveau. En tant qu'ancien champion, il reste une figure majeure de la division.

Pour Guskov, une victoire dans ce combat ne ferait pas qu'améliorer son palmarès personnel, elle pourrait le rapprocher considérablement de la course au titre.

Comment l'UFC a-t-il décrit Guskov ?

Dans un communiqué, l'UFC a qualifié Bogdan Guskov d'Ouzbékistan comme l'un des meilleurs combattants.

L'organisation a souligné que ses 18 victoires ont toutes été remportées avant la limite, dont 13 dès le premier round.

Ces statistiques révèlent l'arme principale de Guskov : il n'aime pas laisser le sort du combat entre les mains des juges.

Indicateur Données Victoires 18 Victoires avant la limite 18 Victoires au 1er round 13 Statut à l'UFC premier combat principal Adversaire Magomed Ankalaev

De tels chiffres rendent le combat encore plus captivant. Ankalaev est un combattant expérimenté et prudent, tandis que Guskov est un finisseur agressif capable de mettre KO n'importe qui à tout moment.

12 jours de préparation : un risque et une chance

Guskov accepte le combat avec un préavis très court. C'est un risque majeur.

Affronter un adversaire comme Ankalaev sans un camp d'entraînement complet est une tâche ardue. Surtout pour un combat principal prévu en cinq rounds, où la condition physique, la gestion du rythme et la pression psychologique sont décisives.

Mais en MMA, ce sont parfois ces opportunités inattendues qui changent une carrière. Pour Guskov, ce n'est pas le moment de dire « je ne suis pas prêt ». La porte est ouverte, il doit maintenant s'y engouffrer.

Une soirée historique pour l'Ouzbékistan

L'UFC Abu Dhabi aura une saveur particulière pour les fans ouzbeks. Bogdan Guskov sera en tête d'affiche, et un autre représentant ouzbek, Ramazon Temirov, combattra lors du co-main event.

Temirov affrontera l'Australien Steve Erceg.

C'est un signal fort pour le MMA ouzbek : nos athlètes ne sont plus de simples participants, ils deviennent des figures centrales de la scène mondiale.

Que doit faire Guskov ?

La clé pour Guskov contre Ankalaev est d'utiliser sa puissance de finisseur au bon moment.

S'il se précipite trop, il risque de tomber dans les pièges tactiques et les contres d'Ankalaev. S'il est trop prudent, Ankalaev dictera le rythme et prendra l'avantage aux points.

Le scénario idéal pour Guskov : pression, frappes précises, prudence en clinch et exploitation maximale de chaque opportunité.

Ce combat pourrait être celui d'un « coup de poing, une histoire ». Mais pour atteindre ce coup, il faut combattre avec intelligence.

Un choc important pour la division

Les poids mi-lourds sont l'une des divisions les plus dangereuses de l'UFC. Une victoire peut propulser un combattant, une défaite peut le faire reculer.

Si Guskov bat Ankalaev, sa position au classement changera radicalement. Il pourrait entrer dans le cercle des prétendants au titre.

Pour Ankalaev, ce combat est crucial pour maintenir son statut et revenir sur la route du championnat.

Un grand combat attendu à Abu Dhabi

L'UFC Fight Night aura lieu le 25 juillet à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Magomed Ankalaev et Bogdan Guskov s'affronteront dans le combat principal. C'est le plus grand test de la carrière de Guskov et une soirée historique pour les fans ouzbeks.

La question est désormais : Guskov peut-il transformer cette opportunité de dernière minute en un bond en avant spectaculaire à l'UFC ?