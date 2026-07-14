L'opposant politique russe Boris Nadejdine arrêté à Moscou

Le célèbre homme politique russe Boris Nadejdine a été arrêté par la police à Moscou le 13 juillet et emmené au commissariat. L'information a été confirmée par des sources proches du dossier et par l'avocat du politicien, Dmitri Trounine.

Quelle est la raison de cette arrestation ?

Une procédure a été ouverte contre le politicien en vertu de l'article 20.3 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie (démonstration publique de symboles extrémistes interdits).

Les facteurs suivants seraient à l'origine de l'enquête :

Lien dans une ancienne publication : Une publication faite par Nadejdine sur sa chaîne Telegram en novembre 2023 contenait un lien vers une vidéo YouTube.

Mention de Navalny : Ce lien renvoyait vers une vidéo sur la chaîne de l'activiste Elvira Vikhareva intitulée « Candidat contre Poutine 2024 », dans laquelle le regretté opposant Alexeï Navalny était mentionné.

Actuellement, cette publication a été supprimée de la chaîne du politicien.

Un plan pour l'exclure totalement des élections ?

Cette arrestation et cette affaire administrative pourraient porter un coup dur à l'activité politique de Nadejdine. Quelques jours auparavant, le 10 juillet, le ministère russe de la Justice l'avait inscrit sur la liste des « agents de l'étranger ».

Selon la législation russe, les personnes classées comme « agents de l'étranger » ont l'interdiction de se présenter comme candidats à tous les niveaux d'élections.

L'avocat Dmitri Trounine souligne que les candidats condamnés à une amende ou arrêtés en vertu de l'article 20.3 du Code des infractions administratives seront très probablement exclus des élections. De plus, les signatures recueillies pour eux seront invalidées. Pourtant, Nadejdine venait d'annoncer sa candidature aux élections de la Douma d'État et son équipe avait commencé à recueillir des signatures dans plusieurs villes.

Qui est Boris Nadejdine ?

Boris Nadejdine est une figure de longue date sur la scène politique russe :

Entre 1999 et 2003 Il a été député de la Douma d'État de Russie pour le mouvement « Union des forces de droite » (Soyouz Pravykh Sil).

En 2024 Il a tenté d'enregistrer sa candidature à l'élection présidentielle russe en tant que candidat anti-guerre.

À l'époque, des milliers de personnes à travers la Russie avaient fait la queue pour signer en sa faveur, mais la Commission électorale centrale a invalidé une partie des signatures et a refusé d'enregistrer sa candidature.

La nouvelle arrestation de Nadejdine est interprétée par les experts comme une tentative de restreindre totalement les activités de l'un des derniers politiciens anti-guerre restés en Russie.