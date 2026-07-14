La France et l'Espagne s'affrontent aujourd'hui pour une place en finale

Aujourd'hui, la France et l'Espagne s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le coup d'envoi sera donné à 23h59, heure de Tachkent.

Ce match est considéré par beaucoup comme une finale avant l'heure. En effet, les deux équipes figurent parmi les meilleures nations du football mondial actuel et sont de sérieuses prétendantes au titre.

La France et l'Espagne ne se sont rencontrées qu'une seule fois dans l'histoire des Coupes du Monde. Il y a 20 ans, lors de cette confrontation en huitièmes de finale, la France avait éliminé l'Espagne de la compétition.

Cette fois, le match se déroule au stade des demi-finales. Le vainqueur décrochera son billet pour la finale.

Les pronostics avant la rencontre donnent à la France 41 % de chances de gagner dans le temps réglementaire, contre 30 % pour l'Espagne, avec une probabilité de 29 % pour une prolongation.