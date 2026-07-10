Des restes d'un couple enlacé découverts dans une tombe vieille de 3 000 ans en Ukraine

En Ukraine, des archéologues ont étudié une tombe vieille de 3 000 ans datant de l'âge du bronze. Dans ce lieu de sépulture découvert près du village de Petrykiv, dans l'ouest de l'Ukraine, un homme et une femme ont été retrouvés enlacés.

Selon les informations, la tombe appartient à la culture de Vysotska. Cette culture fournit des données importantes sur les coutumes et les rites funéraires des populations ayant vécu dans la région à l'âge du bronze.

En observant la position des restes, les chercheurs suggèrent que la femme pourrait avoir été encore en vie au moment de l'enterrement, car la position naturellement enlacée des deux corps ne semble pas fortuite.

Cependant, les scientifiques précisent que cette conclusion n'est pas une preuve définitive. Certains supposent que la femme aurait pu souhaiter être enterrée avec son époux.

Cette tombe ancienne est considérée comme une découverte fascinante pour comprendre la vision de la famille, de la fidélité et des rituels des peuples de l'âge du bronze.