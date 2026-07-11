Un bus transportant 46 passagers se renverse au Tatarstan : les blessés sont hospitalisés

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Un bus transportant 46 passagers se renverse au Tatarstan : les blessés sont hospitalisés

Un grave accident de la route impliquant un bus interurbain s'est produit la nuit au Tatarstan. Le bus, qui reliait Samara à Naberejnye Tchelny, a quitté la route et s'est renversé dans un fossé.

Il y avait 46 passagers à bord. Plusieurs personnes ont été blessées dans l'accident, et l'état de trois d'entre elles est jugé grave.

Le bus s'est renversé pendant la nuit

L'accident a eu lieu dans la nuit du 11 juillet sur l'autoroute Kouzaïkino–Nourlat, près du village d'Ibraïevo-Kargali.

L'alerte a été donnée aux services d'urgence du Tatarstan vers 01h25, heure locale.

Selon les premières informations, le conducteur a perdu le contrôle du bus. Le véhicule a ensuite quitté la chaussée et s'est renversé dans un fossé.

Un bus transportant 46 passagers se renverse au Tatarstan : les blessés sont hospitalisés

Il y avait 46 personnes dans le bus

Au moment de l'accident, se trouvaient dans le bus :

  • 46 passagers ;

  • 2 chauffeurs ;

  • 2 enfants.

Les sauveteurs ont indiqué que les passagers mineurs n'ont pas été blessés.

15 personnes ont demandé une assistance médicale

Après l'accident, 15 passagers ont eu besoin de l'aide des médecins.

Parmi eux :

  • 3 personnes ont été hospitalisées dans un état grave ;

  • toutes les victimes ont été transportées dans un établissement médical de la ville d'Almetyevsk.

Une enquête pénale a été ouverte

Les sauveteurs, les médecins et d'autres services d'urgence travaillent sur place.

Il est rapporté que 39 sauveteurs, 14 véhicules spéciaux et un hélicoptère sanitaire ont été mobilisés pour gérer les conséquences de l'accident.

Le Comité d'enquête de la République du Tatarstan a ouvert une procédure pénale pour prestation de services ne répondant pas aux exigences de sécurité.

Actuellement, les experts poursuivent les enquêtes et les expertises pour déterminer les causes de la sortie de route du bus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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