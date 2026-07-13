Cole Palmer peut-il devenir le nouvel Eden Hazard : les experts expliquent la baisse de forme du joueur

·5·Sport
Cole Palmer peut-il devenir le nouvel Eden Hazard : les experts expliquent la baisse de forme du joueur

Brillant dès sa première saison avec Chelsea, Cole Palmer a rapidement été comparé par les fans et les experts à des légendes du club comme Gianfranco Zola et Eden Hazard grâce à son style de jeu. Cependant, les performances du jeune meneur de jeu ont récemment décliné, soulevant des questions sur son avenir. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien attaquant Tony Cascarino a expliqué ce qui manque au joueur pour retrouver son meilleur niveau. C'est ce que rapporte Goal.com .

La saison 2025-26 n'a pas été aussi réussie que prévu pour Palmer. Des blessures graves, notamment des problèmes à l'aine et une fracture du doigt, l'ont contraint à manquer 26 matchs au total. En conséquence, son efficacité a chuté : il n'a inscrit que 11 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces chiffres sont bien loin de ses 25 buts lors de sa première année après son transfert de Manchester City pour 40 millions de livres sterling.

Blessures et décision de Thomas Tuchel

La deuxième année de Palmer à Chelsea n'a pas été mauvaise en termes de succès collectifs, le club ayant remporté la Ligue Conférence et la Coupe du Monde des Clubs. Cependant, la baisse de ses statistiques personnelles à 18 buts et la diminution de son influence sur le jeu n'ont pas échappé au sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Le technicien allemand a décidé de ne pas inclure le joueur de 24 ans dans la liste pour la Coupe du Monde 2026, une décision qui a surpris le monde du football.

Selon Tony Cascarino, ce n'est pas seulement la condition physique qui explique le déclin de Palmer, mais aussi l'environnement collectif. Il souligne que les débuts éclatants de la jeune star étaient en grande partie liés à l'adrénaline de son nouveau club. Désormais, il peine à maintenir cette constance. Selon l'expert, le manque de joueurs expérimentés au sein de l'effectif de Chelsea entrave la progression de jeunes talents comme Palmer.

Xabi Alonso et de nouveaux espoirs

Une nouvelle ère commence actuellement à Stamford Bridge. L'Espagnol Xabi Alonso a pris les commandes de l'équipe et est considéré comme l'entraîneur capable de réveiller le potentiel de Palmer. Les schémas tactiques d'Alonso et son habileté à travailler avec les jeunes devraient permettre à Palmer de redevenir le leader de l'équipe.

Sur le marché des transferts, les rumeurs autour du joueur ne cessent de circuler. Malgré les bruits concernant un transfert à Manchester United, le joueur est lié à Chelsea par un contrat à long terme courant jusqu'en 2033. Selon Cascarino, si Palmer veut atteindre le niveau de Zola ou d'Hazard, il doit non seulement démontrer ses qualités individuelles, mais aussi sa capacité à porter l'équipe dans les moments difficiles.

ChelseaКоул ПалмерХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le conflit entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : que se passe-t-il avec l'équipe d'Angleterre ?Le conflit entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : que se passe-t-il avec l'équipe d'Angleterre ?Aujourd'hui, 12:10Joe Cole : « L'Angleterre éliminera Lionel Messi et l'Argentine du tournoi »Joe Cole : « L'Angleterre éliminera Lionel Messi et l'Argentine du tournoi »Aujourd'hui, 11:35Wimbledon 2026 : Jannik Sinner conserve son titreWimbledon 2026 : Jannik Sinner conserve son titreAujourd'hui, 11:16Mohamed Salah en route pour la Turquie ? L'option Beşiktaş se préciseMohamed Salah en route pour la Turquie ? L'option Beşiktaş se préciseAujourd'hui, 11:06La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révéléeLa raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révéléeAujourd'hui, 11:02Coupe du Monde 2026 : Qui arbitrera la demi-finale France - Espagne ?Coupe du Monde 2026 : Qui arbitrera la demi-finale France - Espagne ?Aujourd'hui, 10:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan