Cole Palmer peut-il devenir le nouvel Eden Hazard : les experts expliquent la baisse de forme du joueur

Brillant dès sa première saison avec Chelsea, Cole Palmer a rapidement été comparé par les fans et les experts à des légendes du club comme Gianfranco Zola et Eden Hazard grâce à son style de jeu. Cependant, les performances du jeune meneur de jeu ont récemment décliné, soulevant des questions sur son avenir. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien attaquant Tony Cascarino a expliqué ce qui manque au joueur pour retrouver son meilleur niveau. C'est ce que rapporte Goal.com .

La saison 2025-26 n'a pas été aussi réussie que prévu pour Palmer. Des blessures graves, notamment des problèmes à l'aine et une fracture du doigt, l'ont contraint à manquer 26 matchs au total. En conséquence, son efficacité a chuté : il n'a inscrit que 11 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces chiffres sont bien loin de ses 25 buts lors de sa première année après son transfert de Manchester City pour 40 millions de livres sterling.

Blessures et décision de Thomas Tuchel

La deuxième année de Palmer à Chelsea n'a pas été mauvaise en termes de succès collectifs, le club ayant remporté la Ligue Conférence et la Coupe du Monde des Clubs. Cependant, la baisse de ses statistiques personnelles à 18 buts et la diminution de son influence sur le jeu n'ont pas échappé au sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Le technicien allemand a décidé de ne pas inclure le joueur de 24 ans dans la liste pour la Coupe du Monde 2026, une décision qui a surpris le monde du football.

Selon Tony Cascarino, ce n'est pas seulement la condition physique qui explique le déclin de Palmer, mais aussi l'environnement collectif. Il souligne que les débuts éclatants de la jeune star étaient en grande partie liés à l'adrénaline de son nouveau club. Désormais, il peine à maintenir cette constance. Selon l'expert, le manque de joueurs expérimentés au sein de l'effectif de Chelsea entrave la progression de jeunes talents comme Palmer.

Xabi Alonso et de nouveaux espoirs

Une nouvelle ère commence actuellement à Stamford Bridge. L'Espagnol Xabi Alonso a pris les commandes de l'équipe et est considéré comme l'entraîneur capable de réveiller le potentiel de Palmer. Les schémas tactiques d'Alonso et son habileté à travailler avec les jeunes devraient permettre à Palmer de redevenir le leader de l'équipe.

Sur le marché des transferts, les rumeurs autour du joueur ne cessent de circuler. Malgré les bruits concernant un transfert à Manchester United, le joueur est lié à Chelsea par un contrat à long terme courant jusqu'en 2033. Selon Cascarino, si Palmer veut atteindre le niveau de Zola ou d'Hazard, il doit non seulement démontrer ses qualités individuelles, mais aussi sa capacité à porter l'équipe dans les moments difficiles.