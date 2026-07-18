Accusé américain : « Si j'avais pu, j'aurais tué plus de musulmans »

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Accusé américain : « Si j'avais pu, j'aurais tué plus de musulmans »

Peter Michael Larsen, qui a perpétré une attaque au couteau contre un homme musulman dans un centre commercial de West Valley City, dans l'Utah (États-Unis), a été inculpé de crimes graves, rapporte aa.com.

Selon le bureau du procureur, l'accusé a été officiellement inculpé le 17 juillet pour deux chefs d'accusation de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes. L'incident a eu lieu le 13 juillet, lorsque Larsen a poignardé à plusieurs reprises un homme musulman.

Il est précisé que la victime a reçu 15 coups de couteau sur diverses parties du corps et a perdu beaucoup de sang. Elle a été transportée à l'hôpital, mais aucune information officielle n'a été communiquée sur son état de santé actuel.

Les documents d'enquête indiquent que le suspect a admis avoir commis le crime par haine religieuse. Dans sa déposition aux forces de l'ordre, il a déclaré avoir délibérément ciblé des musulmans, dans le but d'inciter d'autres personnes à agir de la même manière. Il a également précisé avoir choisi le centre commercial parce qu'il savait qu'il était fréquenté par de nombreux musulmans.

« Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais tué autant de musulmans que possible », a déclaré Larsen aux enquêteurs.

Après l'attaque, des témoins ont réussi à retenir l'accusé jusqu'à l'arrivée de la police. Il est actuellement détenu dans la prison du comté de Salt Lake. L'enquête se poursuit.

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