Mojtaba Khamenei : « La signature de Trump ne vaut plus rien »

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Mojtaba Khamenei : « La signature de Trump ne vaut plus rien »

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a accusé les États-Unisde ne pas avoir respecté à plusieurs reprises les accords conclus avec l'Iran, soulignant que cette situation a gravement nui à la crédibilité de la signature du président américain Donald Trump. Il l'a écrit sur son compte du réseau social X.

Dans sa déclaration, Khamenei a noté que Washington a violé à maintes reprises les mémorandums d'entente conclus avec l'Iran et ses engagements. Selon lui, cela démontre clairement que la signature du dirigeant américain est « totalement sans valeur et indigne de confiance ».

Le guide suprême iranien a également mis en garde les États-Unis sur un ton ferme, soulignant que « le peuple iranien et le front de résistance sont capables, si nécessaire, de donner une leçon inoubliable à l'Amérique ».

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