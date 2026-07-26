Une des plus petites attelles du monde posée sur la patte cassée d'un petit hamster

La patte cassée d'un petit hamster a été soignée d'une manière inhabituelle par la vétérinaire Maria Firsova. La spécialiste a fabriqué une attelle orthopédique spéciale adaptée à la taille de l'animal et l'a installée sur la patte blessée.

Ce dispositif fait office de plâtre ordinaire. Il maintient l'os cassé de manière stable et évite d'autres blessures lors des mouvements. Comme l'attelle est extrêmement petite, sa fabrication et sa pose correcte ont exigé une précision exceptionnelle.

Après le traitement, la patte du hamster a été protégée et les conditions nécessaires à la guérison naturelle de l'os ont été créées. Les vétérinaires soulignent que travailler avec des animaux aussi petits demande non seulement des connaissances médicales, mais aussi beaucoup de patience.

Ce travail de Maria Firsova a démontré qu'en médecine vétérinaire, chaque être vivant, quelle que soit sa taille, mérite une attention égale.