Discussion insolite entre Erling Haaland et Tom Holland : La proposition de l'homme-araignée

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Discussion insolite entre Erling Haaland et Tom Holland : La proposition de l'homme-araignée

Les détails d'une conversation inattendue entre l'une des plus grandes stars du monde du football, Erling Haaland, et l'acteur hollywoodien Tom Holland ont été révélés. Il s'avère que l'acteur connu pour son rôle de Spider-Man a essayé de convaincre l'attaquant norvégien de rejoindre Tottenham, mais cette tentative s'est soldée par un échec, rapporte Goal.com rapporte .

Cet événement s'est produit en 2021, alors qu'Erling Haaland attirait l'attention du monde entier en marquant 41 buts sous le maillot du Borussia Dortmund. Tom Holland a contacté la jeune star lors du Grand Prix de Monaco et l'a invitée à rejoindre le club londonien. Selon Goal.com, l'acteur a tenté d'utiliser sa popularité pour jouer le rôle d'un "agent secret" pour Tottenham.

Dans une récente interview, Erling Haaland a admis qu'il ne savait pas qui était Tom Holland à l'époque. "C'était cet homme-araignée, mais je n'avais pas vu le film", a expliqué l'attaquant de Manchester City. Selon lui, le message de l'acteur lui proposait simplement de se rencontrer pour boire un verre et contenait une requête pour signer à Tottenham.

Malentendu et excuses

Les premiers rapports laissaient entendre qu'Erling Haaland avait été grossier envers l'acteur et l'avait considéré comme un "total inconnu". Cependant, le footballeur a clarifié la situation, soulignant qu'il n'avait aucune intention d'offenser qui que ce soit. Il a déclaré sur sa chaîne YouTube que la situation avait été sortie de son contexte et qu'il avait ensuite envoyé un message à l'acteur parce que cela paraissait un peu dur.

« Je l'avais dit en plaisantant, mais les gens ont mal compris. Je me suis senti mal à l'aise et je lui ai écrit pour apaiser la situation », raconte Erling Haaland. Cet épisode a prouvé une fois de plus à quel point la vie privée des stars du football et leurs interactions avec des personnalités célèbres captivent les supporters.

Actuellement, Erling Haaland est occupé à battre des records en Premier League avec Manchester City. Quant à Tottenham, il semble avoir manqué l'occasion de réaliser un tel transfert à l'époque. Bien que la fidélité de l'acteur à son club soit louable, les choix professionnels du joueur l'ont mené vers l'une des équipes les plus puissantes du monde.

Cette anecdote montre que dans le monde du football, les transferts font parfois l'objet de tentatives menées non seulement par des agents officiels, mais aussi par des célébrités qui sont de fervents supporters. Pour les supporters de Manchester City, cela reste un souvenir amusant, car leur meilleur buteur est en train d'écrire l'histoire à l'Etihad Stadium.

Erling HaalandTom HollandManchester CityTottenhamFootball
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Jahongir Tursunov
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