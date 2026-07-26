Un autobus transportant 42 passagers se renverse en Turquie

Un grave accident de la route impliquant un autobus de passagers s'est produit dans la province de Kırıkkale, en Turquie. À la suite de cet accident, 40 des 42 personnes se trouvant à bord ont été blessées à divers degrés.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans la nuit du 25 juillet dans le quartier de Kimeski, sur l'autoroute Kırıkkale-Samsun. D'après les premières données, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons inconnues, ce qui a provoqué la sortie de route et le renversement de l'autobus.

Au moment de l'accident, l'autobus transportait 42 passagers, dont trois employés de la compagnie de transport. L'accident a fait 40 blessés.

Dès réception du signalement de l'urgence, des équipes médicales d'urgence, de police et de secours ont été dépêchées sur les lieux. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux où ils reçoivent les soins nécessaires.

Selon les premières informations, il n'y a pas de ressortissants étrangers parmi les victimes. Une enquête est actuellement menée par les autorités compétentes pour déterminer les causes exactes de l'accident.