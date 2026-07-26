La sincérité d'un garçon essayant d'expliquer ce qu'est le koumis à des touristes conquiert la Toile (vidéo)

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La sincérité d'un garçon essayant d'expliquer ce qu'est le koumis à des touristes conquiert la Toile (vidéo)

Au Kirghizistan, la vidéo d'un petit garçon vendant du koumis est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il essaie de parler différentes langues pour présenter cette boisson nationale à des touristes étrangers, et utilise des gestes lorsque l'explication devient difficile.

Sur les images, on voit le garçon décrire le koumis aux invités de manière simple et sincère. Il mélange parfois les mots, mais ne s'arrête pas d'expliquer le produit. Les touristes observent ses efforts avec intérêt et le sourire aux lèvres.

La persévérance du garçon a porté ses fruits et il a réussi à vendre le koumis. Ce petit processus de vente a suscité un grand intérêt parmi les internautes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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