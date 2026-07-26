Le Milan cible Gerard Martin du FC Barcelone pour renforcer sa défense

Le club italien du Milan envisage de réformer profondément sa ligne défensive sous la houlette de son nouvel entraîneur Amorim. Le match amical disputé au Celtic Park dans le cadre de la préparation d'avant-saison a mis en évidence les problèmes défensifs de l'équipe. C'est pourquoi la direction des "rossoneri" est à la recherche d'un défenseur techniquement solide et capable de relancer proprement depuis l'arrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La principale cible du club est Gerard Martin, pur produit du centre de formation du FC Barcelone. Du haut de ses 186 centimètres, ce défenseur gaucher est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de La Masia. Ses qualités physiques et sa aisance technique balle au pied devraient s'intégrer parfaitement dans les schémas tactiques d'Amorim.

Montant du transfert et détails des négociations

Selon les informations d'El Nacional, Milan a soumis une offre officielle de 20 millions d'euros à la direction barcelonaise pour ce transfert. Cependant, le club catalan estime cette somme insuffisante. Le géant espagnol réclame au moins 35 millions d'euros pour son joueur, mais les deux parties pourraient trouver un terrain d'entente en abaissant légèrement le prix grâce à divers bonus et un pourcentage sur la revente future.

La saison dernière, Gerard Martin a disputé 30 matches en Liga, affichant une régularité exemplaire. Bien que son contrat actuel coure jusqu'en 2028, le FC Barcelone s'est montré disposé à le vendre en raison de difficultés financières et de la nécessité d'équilibrer son budget.

Il est à noter que Milan n'est pas seul dans cette course. Le club anglais de Chelsea manifeste également un vif intérêt pour ce jeune défenseur talentueux né en 2004. Les Italiens ont pour objectif d'accélérer les négociations afin de devancer leurs concurrents.

Si ce transfert se concrétise, Gerard Martin est appelé à devenir une figure centrale de la défense milanaise et à former un nouveau bastion défensif aux côtés de Gila. Cette opération permettra non seulement de solidifier l'arrière-garde, mais aussi d'ouvrir une nouvelle ère dans la construction des offensives.