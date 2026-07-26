Le Milan cible Gerard Martin du FC Barcelone pour renforcer sa défense

·45·Sport
Le Milan cible Gerard Martin du FC Barcelone pour renforcer sa défense

Le club italien du Milan envisage de réformer profondément sa ligne défensive sous la houlette de son nouvel entraîneur Amorim. Le match amical disputé au Celtic Park dans le cadre de la préparation d'avant-saison a mis en évidence les problèmes défensifs de l'équipe. C'est pourquoi la direction des "rossoneri" est à la recherche d'un défenseur techniquement solide et capable de relancer proprement depuis l'arrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La principale cible du club est Gerard Martin, pur produit du centre de formation du FC Barcelone. Du haut de ses 186 centimètres, ce défenseur gaucher est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de La Masia. Ses qualités physiques et sa aisance technique balle au pied devraient s'intégrer parfaitement dans les schémas tactiques d'Amorim.

Montant du transfert et détails des négociations

Selon les informations d'El Nacional, Milan a soumis une offre officielle de 20 millions d'euros à la direction barcelonaise pour ce transfert. Cependant, le club catalan estime cette somme insuffisante. Le géant espagnol réclame au moins 35 millions d'euros pour son joueur, mais les deux parties pourraient trouver un terrain d'entente en abaissant légèrement le prix grâce à divers bonus et un pourcentage sur la revente future.

La saison dernière, Gerard Martin a disputé 30 matches en Liga, affichant une régularité exemplaire. Bien que son contrat actuel coure jusqu'en 2028, le FC Barcelone s'est montré disposé à le vendre en raison de difficultés financières et de la nécessité d'équilibrer son budget.

Il est à noter que Milan n'est pas seul dans cette course. Le club anglais de Chelsea manifeste également un vif intérêt pour ce jeune défenseur talentueux né en 2004. Les Italiens ont pour objectif d'accélérer les négociations afin de devancer leurs concurrents.

Si ce transfert se concrétise, Gerard Martin est appelé à devenir une figure centrale de la défense milanaise et à former un nouveau bastion défensif aux côtés de Gila. Cette opération permettra non seulement de solidifier l'arrière-garde, mais aussi d'ouvrir une nouvelle ère dans la construction des offensives.

MilanBarceloneTransfertGerard MartinFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Roberto De Zerbi continue de renforcer Tottenham : Les dépenses dépassent les 200 millions de livresRoberto De Zerbi continue de renforcer Tottenham : Les dépenses dépassent les 200 millions de livresAujourd'hui, 19:58Cristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge JesusCristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge JesusAujourd'hui, 19:55Barcelone souhaite prolonger Ferran Torres : le club ne dépassera pas ses limites financièresBarcelone souhaite prolonger Ferran Torres : le club ne dépassera pas ses limites financièresAujourd'hui, 19:36Joshua Zirkzee pourrait quitter Manchester United : la Juventus rejoint la course pour l'attaquantJoshua Zirkzee pourrait quitter Manchester United : la Juventus rejoint la course pour l'attaquantAujourd'hui, 19:14Opportunité pour Liverpool et Arsenal : Bradley Barcola ne prolongera pas avec le PSGOpportunité pour Liverpool et Arsenal : Bradley Barcola ne prolongera pas avec le PSGAujourd'hui, 19:00Sam Kerr fait son retour aux États-Unis : La star australienne bat un record historique en NWSLSam Kerr fait son retour aux États-Unis : La star australienne bat un record historique en NWSLAujourd'hui, 18:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé