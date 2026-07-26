Un caméléon teste la patience d'un conducteur et amuse la Toile (vidéo)

À Kahramanmaraş, un caméléon apparu au milieu de la route a attiré l'attention d'un conducteur. Apercevant l'animal, l'automobiliste s'est immédiatement arrêté pour ne pas l'écraser.

Le conducteur s'attendait à ce que le caméléon traverse rapidement. Mais l'animal a avancé très lentement, se balançant d'avant en arrière à chaque pas. Cette habitude a donné une tournure comique à la situation.

Le conducteur a patiemment attendu que le caméléon traverse entièrement la route sans le brusquer. Sa réaction inattendue et la lenteur de l'animal ont été filmées.

Une fois partagée sur les réseaux, la vidéo a été visionnée par des milliers de personnes. Dans les commentaires, beaucoup ont trouvé les mouvements du caméléon amusants, tandis que d'autres ont salué l'attitude bienveillante du conducteur envers l'animal.