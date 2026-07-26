Messi fait sa première apparition publique en Argentine depuis la finale de la Coupe du Monde 2026

Après la défaite difficile en finale de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi est réapparu devant les supporters en Argentine. La star de 39 ans n'a pas choisi une grande scène de football, mais un match d'un club modeste proche de sa famille — et cette visite avait une raison bien particulière.

Quel match Messi a-t-il regardé ?

Lionel Messi a suivi depuis les tribunes la rencontre entre Leones et Central Córdoba de Rosario, disputée dans la ville d'Arroyo Seco, dans la province de Santa Fe.

La rencontre, comptant pour la Primera C argentine, s'est soldée par une victoire des visiteurs sur le score de 2-0. Le match s'est déroulé au stade Antonio Di Giacomo, appartenant au club Atlético Unión.

Indépendamment du résultat, Messi s'est rendu au stade pour soutenir un projet footballistique qui lui tient à cœur.

La visite avait une raison familiale

Leones n'est pas un club ordinaire : il est dirigé par Matías Messi, le frère de Lionel. L'équipe participe cette saison au championnat de Primera C de l'Association du football argentin.

C'est pourquoi la présence de Messi dans les tribunes a été perçue non seulement comme un simple visionnage de match, mais aussi comme un soutien à un projet familial.

Les supporters présents au stade ont chaleureusement accueilli la star argentine. C'était l'une de ses premières apparitions publiques depuis la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne.

Messi a encore écrit l'histoire lors de la Coupe du Monde 2026

L'Argentine n'a pas pu conserver son titre en finale, mais Messi a été l'un des joueurs les plus brillants du tournoi.

Lors du Mondial, il a :

Disputé 8 matchs ;

Inscrit 8 buts ;

Délivré 4 passes décisives ;

Été directement impliqué dans un total de 12 buts.

Grâce à ces statistiques, Messi a été l'un des joueurs les plus décisifs du tournoi et a reçu le Ballon d'Argent de la Coupe du Monde 2026.

L'Argentine arrêtée par un seul but en finale

L'équipe de Lionel Scaloni a atteint le match décisif de la Coupe du Monde. Cependant, en finale contre l'Espagne, les Argentins se sont inclinés 1-0 en raison d'un unique but concédé en prolongation.

Ferran Torres a marqué à la 106e minute le but qui a offert le titre à l'Espagne. L'Argentine a perdu son statut de championne du monde en titre et a terminé la compétition avec la médaille d'argent.

Quand Messi retournera-t-il à l'Inter Miami ?

Après la lourde charge de travail lors de la Coupe du Monde, Messi a reçu des jours de repos pour récupérer. C'est pourquoi il n'a pas non plus participé au MLS All-Star Game. Pour l'instant, la date officielle du retour de l'attaquant argentin sous le maillot de l'Inter Miami n'a pas été communiquée.

À 39 ans, avec 12 contributions décisives lors du Mondial, l'avenir de Messi en sélection nationale reste incertain. Aucune décision officielle n'a encore été prise quant à la poursuite de sa carrière avec l'Argentine ou à ses adieux à l'équipe nationale.

Pensez-vous que Lionel Messi devrait jouer à nouveau pour l'équipe nationale d'Argentine ?