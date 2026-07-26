Microsoft sévit contre le piratage : Windows est désormais protégé par les puces TPM

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Microsoft sévit contre le piratage : Windows est désormais protégé par les puces TPM

Microsoft se prépare à apporter des changements révolutionnaires au système d'activation du système d'exploitation Windows. Afin de rendre le processus de licence plus sécurisé et de mettre un terme aux méthodes d'activation illégales, l'entreprise introduit un nouveau mécanisme de protection qui utilise les puces TPM (Trusted Platform Module) de la carte mère. Cette étape renforcera non seulement la cybersécurité, mais pourrait également rendre techniquement impossibles les méthodes de « piratage » existant depuis des années. C'est ce rapporte Ixbt.com qui rapporte.

La nouvelle technologie vise à vérifier l'authenticité des serveurs KMS (Key Management Service). KMS est un outil d'entreprise de Microsoft qui permet aux grandes organisations d'activer des centaines d'ordinateurs de manière centralisée, sans avoir à saisir de clé distincte sur chaque appareil. Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau système contrôlera précisément ce processus au niveau matériel.

Attestation basée sur TPM : La protection d'une nouvelle ère

Le nouveau mécanisme a été baptisé « TPM-based attestation ». Sa tâche principale est de confirmer que le serveur d'activation est réellement légitime et fonctionne dans un environnement sécurisé. Le système vérifie d'abord que le serveur a été démarré sur un matériel de confiance, puis analyse l'intégrité de l'environnement logiciel. Ce n'est qu'après avoir franchi ces étapes avec succès que les requêtes d'activation seront autorisées.

Les spécialistes de Microsoft soulignent que l'architecture KMS actuelle a constitué un point vulnérable pendant de nombreuses années. Les hackers ont contourné les mécanismes de licence d'entreprise en créant de faux serveurs imitant l'infrastructure KMS officielle. Cette méthode était largement utilisée non seulement pour les entreprises, mais aussi par les utilisateurs ordinaires pour activer illégalement le système Windows.

Ce changement pourrait également avoir un impact significatif sur le marché IT. De nombreux représentants des petites et moyennes entreprises ainsi que des particuliers utilisent encore des méthodes d'activation non officielles. L'introduction par Microsoft d'une vérification au niveau matériel arrêtera le fonctionnement de telles « solutions » et forcera les utilisateurs à passer à des licences officielles.

Quand ces changements entreront-ils en vigueur ?

Selon les informations de l'entreprise, la vérification au niveau matériel deviendra une partie obligatoire à partir de la prochaine génération de Windows Server. Dès le mois d'août 2026, les utilisateurs de Windows Server 2025 commenceront à recevoir des notifications pour préparer leur infrastructure au nouveau mécanisme de protection.

Les principales caractéristiques du nouveau système sont les suivantes :

  • Authentification du serveur d'activation au niveau matériel ;
  • Surveillance continue de l'intégrité de l'environnement logiciel ;
  • Blocage des émulateurs KMS frauduleux ;
  • Renforcement du lien entre le système Windows et un appareil spécifique (hardware).
Bien que cette nouveauté s'adresse principalement aux clients professionnels, elle portera un coup indirect au marché des logiciels d'activation illégaux (activators). De nombreux outils populaires fonctionnent précisément en émulant des serveurs KMS ou en se connectant à des serveurs en ligne tiers qui confirment périodiquement l'état de la licence. La vérification effectuée via les puces TPM permettra de détecter immédiatement ces connexions frauduleuses.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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