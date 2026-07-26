La légende du football brésilien Neymar a fait son retour sur les terrains après une longue absence due à une blessure, prouvant une fois de plus qu'il est en pleine forme. Lors du match du Campeonato Brasileiro contre Chapecoense, l'attaquant a marqué deux buts sous le maillot de Santos, démontrant qu'il reste le leader incontesté de l'équipe. Ce match a été marqué non seulement par son retour, mais aussi par sa réponse cinglante à ceux qui ont douté de son professionnalisme ces dernières semaines, rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Bien que la rencontre se soit soldée par un match nul 2-2, les prestations de l'attaquant de 34 ans ont captivé l'attention des supporters et des experts. Selon Goal.com, Neymar a achevé sa convalescence après sa grave blessure lors de la Coupe du monde et n'a éprouvé aucune difficulté à mener l'attaque de Santos. Son premier but a offert l'avantage à son équipe, tandis que le second a confirmé que son immense talent est toujours intact.

Critiques et célébration façon « poker »

La célébration des buts de Neymar a fait l'objet de discussions passionnées. En célébrant, il a mimé une partie de cartes, faisant un clin d'œil à ceux qui l'avaient critiqué pour sa participation à des tournois de poker. Pour rappel, l'attaquant avait été vivement critiqué par les médias locaux et les supporters pour avoir assisté à un tournoi de poker à São Paulo alors que Santos disputait un match important au Venezuela.

L'entraîneur principal du club, Cuca, a clarifié la situation en soulignant que l'absence de Neymar au Venezuela n'était pas liée à un problème de discipline. Selon le technicien, le choix de ne pas emmener le joueur lors de ce long déplacement était une décision tactique visant à préserver sa condition physique. Neymar avait participé à toutes les séances d'entraînement et ne s'était rendu au tournoi de poker que lors de son jour de repos officiel.

Pendant la rencontre, Neymar s'est distingué non seulement par ses buts, mais aussi par son jeu rugueux. En seconde période, il a été averti par l'arbitre pour une faute sur un adversaire. Il s'agit du troisième carton jaune de l'attaquant dans le championnat en cours, ce qui entraîne automatiquement sa suspension pour le prochain match.

En raison de cette suspension, Santos sera privé de son « moteur créatif » pour le choc crucial du 9 août contre Athletico Paranoense. C'est un coup dur pour l'équipe, car il est évident que la présence de Neymar sur le terrain augmente considérablement l'efficacité offensive.

Neymar a reçu 3 cartons jaunes cette saison ;

Son efficacité sous le maillot de Santos reste très élevée ;

Le prochain match aura lieu le 9 août.

Globalement, la star du football brésilien continue de répondre aux critiques concernant sa vie privée de la meilleure des manières : sur le terrain avec des buts. La récupération de sa forme physique est une excellente nouvelle tant pour les supporters du club que pour ceux de la Seleção.