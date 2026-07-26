Ankalayev égale le nombre de victoires de Khabib Nurmagomedov

À Abu Dhabi, l'événement de l'UFC a eu une importance capitale pour Magomed Ankalaev. Le combattant russe a battu le représentant de l'Ouzbékistan Bogdan Guskovdans le dernier round, rejoignant ainsi Khabib Nurmagomedov en nombre de victoires dans l'organisation.

Ankalaev a intensifié la pression au cinquième round

Le combat des mi-lourds a eu lieu le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi. Prudent lors des premiers rounds, Ankalaev a imposé sa lutte et sa domination au sol dans la seconde moitié du combat.

Au cinquième round, le combattant russe a amené Guskov au sol et a multiplié les coups. L'arbitre a arrêté le combat à 2 minutes et 41 secondes, déclarant Ankalaev vainqueur par TKO.

Ce résultat représente la 13e victoire d'Ankalaev à l'UFC.

Ankalaev rejoint Khabib

Avant le combat contre Guskov, les statistiques officielles de l'UFC indiquaient 12 victoires pour Ankalaev et 13 pour Khabib Nurmagomedov. Après ce succès à Abu Dhabi, Ankalaev signe sa 13e victoire et égale son célèbre compatriote.

Classement des combattants russes :

Islam Makhachev — 17 victoires ; Alexander Volkov — 14 ; Magomed Ankalaev — 13 ; Khabib Nurmagomedov — 13.

Il ne manque plus qu'une victoire à Ankalaev pour égaler Volkov, et quatre pour atteindre le total de Makhachev.

Guskov avait accepté le combat en short notice

Bogdan Guskov n'était initialement pas prévu pour le combat principal à Abu Dhabi. Suite à la blessure du premier adversaire de Magomed Ankalaev, Khalil Rountree, le représentant de l'Ouzbékistan a accepté de le remplacer au pied levé.

Avant le combat, l'UFC avait présenté Guskov comme le combattant ouzbek le mieux classé. Il avait remporté l'intégralité de ses 18 victoires professionnelles avant la limite, dont 13 dès le premier round.

Après sa défaite, Guskov a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il ne baisserait pas les bras et a promis de revenir. Ce résultat à Abu Dhabi met fin à sa série de quatre victoires consécutives.

D'une défaite à une seconde de la fin à un accomplissement historique

Âgé de 34 ans, Ankalaev a fait ses débuts à l'UFC en 2018 contre Paul Craig. Bien qu'il ait dominé l'intégralité du combat, il s'était incliné par soumission (étranglement triangulaire) à une petite seconde de la fin du troisième round.

Par la suite, il est devenu l'un des combattants les plus redoutables de la catégorie des mi-lourds et a décroché le titre de l'UFC en battant Alex Pereira. Ayant perdu sa ceinture lors du match revanche, Ankalaev contre Guskoveffectue un retour gagnant.

Après ce duel face à Guskov, le bilan global d'Ankalaev à l'UFC est de 13 victoires, 2 défaites, 1 match nul et 1 sans décision.

Un combat pour le titre se profile-t-il à nouveau ?

Cette victoire à Abu Dhabi maintient Ankalaev parmi les principaux prétendants au titre des mi-lourds. Néanmoins, en raison du rythme prudent adopté durant une grande partie de ces cinq rounds, son prochain combat pour la ceinture n'est pas encore garanti.

Malgré cela, les chiffres parlent en faveur d'Ankalaev : il égale le record de victoires de Khabib à l'UFC et possède l'opportunité d'améliorer encore ce score en tant qu'athlète en activité.

Désormais, la question centrale demeure : ce succès à Abu Dhabi offrira-t-il à Ankalaev une nouvelle chance pour la ceinture de champion ?