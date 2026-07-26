Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine, Leandro Paredes, a partagé une information qui a secoué le monde du football. Selon lui, le légendaire Lionel Messi considérait la finale de la Coupe du monde 2026 comme son tout dernier match international. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas pu retenir ses larmes après le match décisif du tournoi en Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la défaite de l'équipe argentine en finale contre l'Espagne a été doublement douloureuse, marquant non seulement la perte du titre, mais aussi le départ du capitaine de l'équipe. Paredes, qui évolue actuellement à Boca Juniors, a révélé que Messi s'était préparé pour cette finale comme s'il s'agissait de son match d'adieu sur le plan mental.

L'émotion du capitaine et une décision inattendue

Paredes a indiqué que l'atmosphère au sein du camp de l'équipe nationale était très lourde. « C'est très douloureux, car tout au long du tournoi, nous ne voulions pas que ce dernier match arrive. Je pense qu'il avait déjà pris la ferme décision de conclure sa carrière en sélection avec ce match précis », a souligné le milieu de terrain.

Malgré cela, Paredes, qui a également évolué aux côtés de Messi au Paris Saint-Germain, espère que le capitaine changera d'avis. Selon lui, toute l'équipe et les supporters souhaitent revoir Lionel porter le maillot de l'Albiceleste. Cependant, il a ajouté que la décision finale dépend uniquement du joueur et de son épanouissement personnel.

Une ère de grandes réformes en équipe nationale

En plus de Lionel Messi, Leandro Paredes lui-même s'interroge sur son avenir en sélection. Une période de changements majeurs et de renouvellement générationnel est attendue dans l'équipe dirigée par Lionel Scaloni. Paredes a déclaré qu'il ne fallait pas prendre de décision hâtive pour l'instant et qu'il valait mieux tout peser mûrement.

Cette nouvelle est considérée comme une perte majeure pour le football argentin. Pendant de nombreuses années, Messi a été non seulement le leader, mais aussi le symbole de l'équipe. Avec son départ, Lionel Scaloni devra reconstruire l'équipe. Cette nouvelle a également surpris les passionnés de football en Ouzbékistan, car beaucoup s'attendaient à voir Lionel triompher une fois de plus dans un grand tournoi.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite par Lionel Messi ou l'Association du football argentin. Cependant, les propos d'un coéquipier aussi proche que Paredes témoignent de la gravité de la situation. L'attaquant de l'Inter Miami concentre probablement toute son attention sur sa carrière en club à l'heure actuelle.