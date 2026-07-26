Aller au cinéma et au théâtre ralentirait le vieillissement

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Aller au cinéma et au théâtre ralentirait le vieillissement

Fréquenter régulièrement musées, théâtres, cinémas et concerts permet non seulement de se détendre, mais pourrait également ralentir le processus de vieillissement physiologique de l'organisme. C'est ce que rapporte ScienceDaily dans une nouvelle étude publiée.

Des chercheurs de l'Institut des sciences de Tokyo ont analysé les résultats d'une vaste étude sur le vieillissement menée en Angleterre. L'étude a impliqué 1 899 participants âgés de plus de 50 ans, dont la santé a été suivie pendant plusieurs années.

Les spécialistes ont calculé l'âge physiologique des participants en évaluant divers indicateurs médicaux tels que la tension artérielle, la fonction pulmonaire, les taux de cholestérol et d'hémoglobine, l'indice de masse corporelle, la vitesse de marche et la force musculaire des mains. Cet indicateur reflète l'état réel de l'organisme et peut différer de l'âge civil.

Des informations ont également été recueillies sur la fréquence à laquelle les participants se rendaient dans les musées, théâtres, cinémas, concerts et galeries d'art. L'âge physiologique moyen des personnes participant régulièrement à des événements culturels était de 66,9 ans, tandis que chez les participants ayant une telle activité faible, cet indicateur s'élevait à 69,9 ans.

Selon les résultats de l'étude, chaque point supplémentaire d'activité culturelle est associé à un rajeunissement physiologique moyen de 31 jours. Cette corrélation est restée significative même après prise en compte des revenus, de l'emploi, des maladies chroniques et d'autres facteurs.

Selon les scientifiques, la participation régulière à des événements culturels augmente l'activité sociale d'une personne, renforce la santé mentale et favorise un mode de vie sain. Les spécialistes soulignent que les effets positifs de cette démarche pourraient même être comparables à ceux d'une activité physique régulière.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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