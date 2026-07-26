ONU : 26 millions de personnes souffrent de la sécheresse en Asie centrale

En Asie centrale, l'ampleur de la sécheresse s'élargit, et plus de 26 millions de personnes en ressentent les conséquences. Selon les données de l'ONU, plus de 152 millions d'hectares de terres de la région ont été touchés par la sécheresse. Au moins un cinquième des terres s'est dégradé.

Le problème ne se limite pas à la nature. La pénurie d'eau réduit la productivité des cultures, augmente les coûts de l'élevage et nuit aux revenus de la population rurale. La baisse de la fertilité des sols peut également limiter les capacités de production alimentaire.

L'amélioration des systèmes d'irrigation, la restauration des terres endommagées et l'adaptation au changement climatique ont été discutées lors de l'Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial à Samarcande. Lors de la réunion, l'Asie centrale de nouveaux projets écologiques destinés aux États ont été présentés.

L'ONU en Ouzbékistan a également attiré l'attention sur le programme "Yashil makon" (Espace vert). Cette initiative vise à planter des arbres, à étendre les zones vertes et à améliorer l'état de l'environnement.