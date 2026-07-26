Nouveau projet d'OpenAI : ChatGPT deviendra un assistant comme Jarvis dans Iron Man

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Nouveau projet d'OpenAI : ChatGPT deviendra un assistant comme Jarvis dans Iron Man

OpenAI, l'un des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, entend transformer complètement la manière dont l'humanité interagit avec les ordinateurs et les technologies. Dans une récente interview, le président de l'entreprise, Greg Brockman, a évoqué la future stratégie de développement de la plateforme ChatGPT, annonçant qu'elle travaille à la création d'un assistant intelligent similaire à Jarvis de l'univers cinématographique Marvel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Brockman, l'objectif d'OpenAI n'est pas seulement de proposer un chatbot capable de répondre à des questions, mais de façonner un système capable d'exécuter de manière autonome des tâches complexes sur l'ordinateur de l'utilisateur. Cet assistant devrait lancer des applications, travailler sur des documents et réaliser diverses opérations sans intervention humaine. Cela portera les capacités de l'AI à un niveau supérieur.

Le clavier et la souris appartiennent-ils au passé ?

La direction d'OpenAI estime qu'à l'avenir, les méthodes traditionnelles telles que la saisie de texte ou les commandes par souris perdront leur pertinence. Selon ixbt.com, l'entreprise prévoit de combiner la fonctionnalité ChatGPT Live avec les technologies Codex. Le système Codex permet déjà à l'intelligence artificielle de comprendre les codes logiciels et de contrôler l'interface informatique.

La nouvelle génération d'assistants analysera les commandes vocales de l'utilisateur et agira en temps réel. Par exemple, il suffira à l'utilisateur de dire : « Prépare une présentation et envoie-la à tous mes collègues » — l'intelligence artificielle se chargera elle-même de tout le processus technique. Cela augmentera considérablement la productivité et permettra à des personnes sans compétences techniques d'utiliser des logiciels complexes.

Intégration de lunettes intelligentes et de gadgets

OpenAI ne souhaite pas se limiter aux logiciels. L'entreprise vise à intégrer son assistant vocal dans les appareils de divers fabricants, notamment les lunettes intelligentes et autres gadgets portables. Cela permettra aux utilisateurs d'interagir avec l'environnement et d'obtenir des informations sans avoir à sortir leur smartphone de leur poche.

La technologie ChatGPT Live, actuellement en cours de développement actif, constitue la base de ce projet d'envergure. Ce modèle est capable de communiquer avec un humain comme un véritable interlocuteur, sans pauses ni retards. Le système peut répondre tout en écoutant l'interlocuteur, l'interrompre ou comprendre ses émotions.

L'arrivée de ces technologies revêt également une grande importance pour les utilisateurs ouzbeks. À l'heure où la demande d'appareils intelligents augmente sur le marché local, l'intégration profonde de systèmes tels que ChatGPT dans les gadgets contribuera à simplifier les tâches quotidiennes. OpenAI prévoit de rendre ces fonctionnalités accessibles et pratiques pour tous à l'avenir.

OpenAIChatGPTIntelligence ArtificielleTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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