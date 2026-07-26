Le Real Madrid a défini sa position concernant l'une de ses principales stars, Vinicius Junior. Sur fond d'incertitudes quant à l'avenir de l'attaquant brésilien, le président du club, Florentino Pérez, a fixé un prix astronomique pour le joueur. Ce transfert pourrait bouleverser l'équilibre non seulement sur le marché espagnol, mais aussi sur l'ensemble du marché du football européen, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par la publication SPORT, la direction du Real Madrid exige un montant total de 160 millions d'euros pour l'ailier de 26 ans. Ce package comprend des paiements garantis ainsi que diverses primes. L'objectif d'un tel prix élevé est d'éviter de laisser partir facilement un joueur au statut de « Galactique » et de dresser un obstacle sérieux aux acheteurs potentiels.

Le club londonien d'Arsenal suit attentivement cette situation. L'équipe de Mikel Arteta, qui brille en Premier League, a pour objectif de renforcer son effectif avec une star de classe mondiale. Dans ses interviews, Arteta souligne régulièrement qu'après les échecs en Ligue des champions, le club doit afficher des ambitions encore plus grandes.

Les principales raisons derrière le transfert

La raison principale de l'impasse dans les négociations entre Vinicius Junior et le Real Madrid est la question salariale. Selon les rapports, le footballeur brésilien exige que son salaire soit aligné sur celui de Kylian Mbappé. Cela a provoqué des désaccords avec la direction, car cela pourrait nuire à l'équilibre salarial interne du club.

Pour l'instant, aucun contact officiel n'a été établi entre les clubs, mais Arsenal attend la décision finale du joueur de ne pas prolonger son contrat. Si Vinicius Junior ne souhaite pas rester à Madrid, les « Gunners » sont prêts à investir une somme record dans leur histoire. Le contrat actuel du joueur court jusqu'en juin 2027.

Selon GOAL.com, les parties ont convenu de tenir des négociations décisives après la Coupe du Monde 2026. Cependant, si aucun accord n'est trouvé, le Real Madrid sera contraint d'envisager l'option de vendre le joueur avant que sa valeur marchande ne chute. Cela pourrait être l'occasion rêvée pour Arsenal.

Pour les supporters de football ouzbeks, la réalisation de ce transfert renforcerait encore le prestige de la Premier League anglaise. L'arrivée d'un ailier rapide comme Vinicius Junior dans une équipe prolongeant le football offensif comme Arsenal ferait sans aucun doute du club londonien un favori absolu tant en Angleterre que sur la scène européenne.