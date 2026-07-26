Une star hollywoodienne ébahie : Wrexham affrontera Liverpool à New York

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Une star hollywoodienne ébahie : Wrexham affrontera Liverpool à New York

Le club gallois de Wrexham, propriété des acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, vit l'une des périodes les plus excitantes de son histoire. Dans le cadre de sa tournée estivale aux États-Unis, l'équipe affrontera le géant du football anglais Liverpool au mythique Yankee Stadium de New York. Cette rencontre représente un sommet inattendu tant pour le club que pour ses propriétaires, rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à SportsCenter, Ryan Reynolds a décrit cet événement comme « un moment où l'on a besoin de se faire pincer pour y croire » (punch me moment). Selon lui, voir une équipe aussi modeste que Wrexham jouer contre un grand club comme Liverpool dans l'un des stades les plus prestigieux du monde dépasse même les rêves les plus fous.

L'ascension hollywoodienne et de nouveaux défis

Ces dernières années, Wrexham est sorti des divisions inférieures anglaises pour atteindre le Championship. Ryan Reynolds, l'homme derrière ce succès, se réjouit de la tournée américaine de son équipe. Les Gallois doivent affronter trois équipes de Premier League dans les villes de Tampa, New York et Philadelphie.

Selon Goal.com, Wrexham a déjà enregistré plusieurs résultats surprenants lors de cette tournée. Notamment, les hommes de Phil Parkinson ont battu Leeds United 3:2 en Floride et ont surpris la communauté du football en s'imposant 1:0 contre Manchester United à Helsinki.

Rob McElhenney, co-propriétaire du club, a souligné que ces rencontres ne sont pas de simples matchs amicaux. Les joueurs se donnent à fond sur le terrain et ont faim de victoires. D'après lui, ils sont en contact permanent avec l'équipe et les joueurs sont prêts à réaliser un nouveau « miracle » face à Liverpool.

Un adversaire historique et une immense responsabilité

Liverpool est considéré comme l'un des clubs les plus influents de la scène du football mondial. Saluant le prestige de l'adversaire, Ryan Reynolds a déclaré : « Liverpool est l'un des plus grands noms à l'échelle mondiale. En 165 ans d'histoire, Wrexham a connu de nombreux exploits face à des cadors, mais celui-ci a une saveur toute particulière. »

Ce match constitue non seulement une compétition sportive, mais contribue également à la croissance mondiale de la marque Wrexham. Le Yankee Stadium devrait faire le plein de supporters, témoignant de la popularité croissante de l'équipe. Les fans de football s'attendent à un nouveau retournement de situation digne d'un scénario hollywoodien dans ce choc.

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Jahongir Tursunov
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