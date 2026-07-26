Le typhon Haikui frappe la Chine : 340 000 habitants évacués

Le violent typhon Haikui a frappé la province du Guangdong, dans le sud-est de la Chine, entraînant des mesures de sécurité de grande envergure dans la région. En raison du danger de catastrophe naturelle, près de 340 000 habitants ont été évacués vers des zones sûres.

Selon les rapports, la vitesse du vent au centre de la tempête a atteint 42 à 48 mètres par seconde. Les vents violents arrachent les arbres, les structures publicitaires et d'autres objets sur leur passage, perturbant gravement la circulation et la vie quotidienne.

Les autorités locales et les services d'urgence appellent la population à la prudence et lui recommandent d'éviter les zones dangereuses. Les travaux de nettoyage et de contrôle de la situation se poursuivent.