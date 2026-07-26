La réaction d'un conducteur laissant passer un caméléon amuse Internet (vidéo)

Une scène amusante filmée dans la ville de Kahramanmaraş, en Turquie, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ayant remarqué un caméléon traversant le milieu de la route, un conducteur a arrêté sa voiture et a décidé d'attendre qu'il traverse tranquillement.

Cependant, le caméléon ne bouge pas aussi vite que prévu. De manière caractéristique, il oscille d'avant en arrière et commence à avancer très lentement. Témoin de la scène, le conducteur ne peut s'empêcher de rire et réagit avec beaucoup de sincérité.

Cette vidéo est rapidement devenue populaire sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues. Les internautes commentent avec humour la patience du conducteur et la démarche « sans se presser » du caméléon.