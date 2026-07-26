Cristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge Jesus

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Cristiano Ronaldo et le Portugal : Un nouvel ordre s'installe sous la direction de Jorge Jesus

La légende de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, devra s'accommoder d'un changement de statut au sein de l'équipe pour poursuivre sa carrière internationale. Sous la direction du nouveau sélectionneur Jorge Jesus, l'attaquant de 39 ans n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président du Benfica, Luis Filipe Vieira, lors d'une interview accordée aux médias, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Luis Filipe Vieira, la nomination de Jorge Jesus marque le début d'une nouvelle ère pour le football portugais. À l'approche des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, alors que la tâche de remodeler l'équipe se profile, le technicien expérimenté s'efforcera de maintenir l'équilibre dans l'effectif. La question du rôle de Ronaldo, qui compte 233 sélections, reste l'un des sujets les plus brûlants.

Un nouvel entraîneur et une approche inédite

Ayant longtemps travaillé avec Jorge Jesus, Vieira a salué le grand professionnalisme de l'entraîneur. Selon lui, Jesus est un technicien déterminé dans ses choix et capable de s'entendre avec n'adorte quelle star du football. Dans une interview accordée à Antena 1, Vieira a déclaré : « Je le connais très bien. C'est un entraîneur extrêmement professionnel. Je ne suis pas le seul à le dire, tous les joueurs qui ont travaillé avec lui le confirment. Le retour de l'entraîneur portugais a été une étape très importante pour l'équipe nationale. »

Par ailleurs, l'ancien dirigeant a également évoqué l'avenir de Ronaldo. Il a souligné que l'attaquant d'Al-Nassr doit comprendre qu'il approche de la phase finale de sa carrière. Bien qu'une bonne relation se soit nouée entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo lors de leurs passages dans le championnat saoudien, cela ne devrait pas influencer les choix tactiques sur le terrain.

Concurrence et système de rotation

« Je pense que Jesus sait parfaitement comment gérer cette situation. Ronaldo doit également comprendre que sa carrière touche à sa fin. Il jouera parfois, et d'autres fois il restera sur le banc. C'est un processus naturel et le joueur doit l'accepter », a ajouté Vieira. Cela signifie que lors des prochains matchs de l'équipe nationale du Portugal, nous pourrions voir Ronaldo davantage dans un rôle de joueur de rotation.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire du football européen. Ses records internationaux pourraient bien tenir encore longtemps. Cependant, la baisse de régime lors des derniers grands tournois et l'émergence de jeunes attaquants poussent le staff technique à opérer des changements majeurs.

L'objectif principal de Jorge Jesus est de libérer l'équipe de sa dépendance à l'égard d'une seule star et de se rendre au Mondial 2026 avec un effectif fort et équilibré. L'expérience de Ronaldo sera précieuse dans cette quête, mais sa présence sur le terrain pendant 90 minutes à chaque match n'est plus garantie.

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Jahongir Tursunov
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