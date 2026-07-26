Barcelone souhaite prolonger Ferran Torres : le club ne dépassera pas ses limites financières

Le club catalan du FC Barcelone étudie la possibilité de prolonger le contrat en cours de l'attaquant Ferran Torres. Les négociations concernant le renouvellement de cet accord, valable jusqu'à l'été 2027, devraient débuter dans les prochains jours. Cependant, la direction du club ne souhaite pas dépasser ses capacités financières pour conserver le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Marca, la direction barcelonaise est pleinement satisfaite des récentes performances de Torres et estime qu'il mérite un nouveau contrat. Néanmoins, en raison de la situation économique actuelle du club, aucun salaire exorbitant ne sera promis au joueur. Les Catalans préparent une offre tout en respectant leurs plans financiers stricts.

Le nouveau contrat et le facteur Hansi Flick

L'entraîneur principal de l'équipe, Hansi Flick, apprécie grandement Torres pour ses performances régulières sous ses ordres et avec l'équipe nationale d'Espagne. La confiance du technicien a été l'un des principaux facteurs dans la proposition de ce nouveau contrat. Actuellement en vacances à Ibiza, l'attaquant de 26 ans devrait rencontrer la direction du club prochainement pour discuter de son avenir.

Il convient de noter que les chiffres proposés par Barcelone seront probablement inférieurs aux salaires que d'autres grands clubs européens pourraient offrir. La direction mise sur la fidélité du joueur envers l'équipe et sa confiance dans le projet. Si Torres souhaite maximiser ses gains financiers, il pourrait étudier d'autres offres, mais Barcelone campera sur ses positions.

Les succès de Torres lors de la saison dernière

Ferran Torres a réalisé d'excellentes performances sous le maillot de Barcelone lors de la saison 2025-2026. Il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives. De plus, avec 16 buts en championnat d'Espagne, il a remporté le trophée Zarra du meilleur buteur espagnol à égalité avec son coéquipier Lamine Yamal.

La stature internationale de l'attaquant a également considérablement augmenté. Il est devenu l'une des stars majeures de la sélection espagnole lors de la Coupe du Monde 2026. Notamment grâce à son but en finale et à sa régularité tout au long du tournoi, il est l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. De son côté, Barcelone fera tout son possible pour conserver l'un de ses meilleurs artificiers, sans pour autant compromettre la stabilité économique du club.