L'entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a confirmé que de nouveaux joueurs seraient ajoutés à l'effectif avant la fermeture du mercato estival en cours. Bien que la direction du club ait déjà dépensé des sommes importantes pour une refonte en profondeur de l'équipe, le technicien italien souligne que le processus de formation d'un effectif compétitif n'est pas encore terminé. C'est ce que rapportent les médias sportifs, en particulier des sources fiables. C'est ce qu'indique rapporte Goal.com.

Jusqu'à présent, Tottenham a dépensé plus de 200 millions de livres sterling en transferts. Tirant les leçons des échecs de la saison dernière et de la situation dangereuse dans le bas du classement, la direction du club a enrôlé des joueurs de renom tels que Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes et Sandro Tonali. Cependant, selon De Zerbi, la stratégie à long terme du club nécessite des investissements encore plus importants.

Après le match amical contre Auckland FC, qui s'est soldé par une victoire 2-0, l'entraîneur a fait savoir qu'ils ne réduiraient pas leur activité avant la fermeture du marché des transferts. Selon lui, le renforcement de la ligne d'attaque est une priorité absolue pour l'équipe.

La stratégie de construction des bases du futur

"Nous devons finaliser notre travail sur le marché des transferts car le marché n'est pas encore fermé pour nous", a souligné Roberto De Zerbi. Il a indiqué qu'il était en communication constante avec le propriétaire du club et le conseil d'administration, et que la direction avait l'intention de créer des fondations solides non seulement pour la saison en cours, mais aussi pour redonner à Tottenham sa gloire passée à l'avenir.

Le technicien italien a également évoqué la condition physique des nouveaux joueurs et leur adaptation à son style de jeu spécifique. Pour l'équipe qui se prépare pour la saison 2026-2027, il est impératif que chaque nouvelle recrue maîtrise parfaitement les schémas tactiques. C'est l'un des points sur lesquels l'accent sera mis lors des stages de présaison.

Parallèlement aux nouvelles recrues, le club accorde une attention particulière aux jeunes issus de son académie. Notamment, Mikey Moore, 18 ans, qui a passé la saison dernière en prêt aux Rangers, laisse une impression positive au sein du staff technique. De Zerbi a déclaré qu'aucune décision finale n'avait encore été prise quant à savoir si le jeune talent resterait dans l'équipe ou serait prêté à nouveau.

En conclusion, on peut dire que Tottenham est devenu l'un des participants les plus actifs du marché des transferts cette année. Le projet mené par Roberto De Zerbi vise à ramener le club londonien parmi le top quatre et les équipes luttant pour les trophées. Il est très probable que les supporters soient témoins de quelques accords retentissants supplémentaires avant la fermeture du mercato.