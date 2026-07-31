Côme finalise le transfert de Trevoh Chalobah

Le club italien de Côme est sur le point de s'attacher les services du défenseur anglais Trevoh Chalobah, qui évolue à Chelsea. Selon les informations rapportées par GOAL.com, les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase décisive et l'accord devrait être officialisé dès ce soir, rapporte Goal.com.

Il s'avère que l'accord concernant le contrat personnel du joueur avait déjà été trouvé il y a une semaine. Actuellement, le club lombard effectue les derniers pas pour satisfaire pleinement les exigences financières de Chelsea. Les Blues réclamaient 30 millions d'euros pour le défenseur, et la direction de Côme est sur le point d'accepter cette somme.

Heures décisives et appel attendu

Un appel téléphonique important est prévu dans les prochaines heures pour parvenir à un accord final entre les clubs. À l'issue de ces négociations, le destin du transfert devrait être entièrement clarifié. Selon la source, l'esprit de Trevoh Chalobah est entièrement tourné vers un déménagement en Italie et le début de sa carrière dans sa nouvelle équipe.

Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles l'Inter s'intéressait également au joueur et avait mené des enquêtes. Cependant, les Nerazzurri concentrent désormais leur attention sur le transfert de Cuti Romero. Par conséquent, Côme est devenu le principal prétendant dans cette course et dispose d'une excellente opportunité de s'offrir le footballeur anglais.

Si toutes les conditions financières sont convenues, le défenseur s'envolera bientôt pour l'Italie et participera aux examens médicaux avec sa nouvelle équipe. Ce transfert promet d'être l'un des mouvements les plus importants et retentissants de Côme pour la saison en cours.