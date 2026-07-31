Côme finalise le transfert de Trevoh Chalobah

·22·Sport
Côme finalise le transfert de Trevoh Chalobah

Le club italien de Côme est sur le point de s'attacher les services du défenseur anglais Trevoh Chalobah, qui évolue à Chelsea. Selon les informations rapportées par GOAL.com, les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase décisive et l'accord devrait être officialisé dès ce soir, rapporte Goal.com.

Il s'avère que l'accord concernant le contrat personnel du joueur avait déjà été trouvé il y a une semaine. Actuellement, le club lombard effectue les derniers pas pour satisfaire pleinement les exigences financières de Chelsea. Les Blues réclamaient 30 millions d'euros pour le défenseur, et la direction de Côme est sur le point d'accepter cette somme.

Heures décisives et appel attendu

Un appel téléphonique important est prévu dans les prochaines heures pour parvenir à un accord final entre les clubs. À l'issue de ces négociations, le destin du transfert devrait être entièrement clarifié. Selon la source, l'esprit de Trevoh Chalobah est entièrement tourné vers un déménagement en Italie et le début de sa carrière dans sa nouvelle équipe.

Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles l'Inter s'intéressait également au joueur et avait mené des enquêtes. Cependant, les Nerazzurri concentrent désormais leur attention sur le transfert de Cuti Romero. Par conséquent, Côme est devenu le principal prétendant dans cette course et dispose d'une excellente opportunité de s'offrir le footballeur anglais.

Si toutes les conditions financières sont convenues, le défenseur s'envolera bientôt pour l'Italie et participera aux examens médicaux avec sa nouvelle équipe. Ce transfert promet d'être l'un des mouvements les plus importants et retentissants de Côme pour la saison en cours.

CômeTrevoh ChalobahChelseaTransfertSerie A
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'AsieLa reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'AsieAujourd'hui, 20:25Excellentes nouvelles de Bakou : Muxlisa Masharipova est championne du monde !Excellentes nouvelles de Bakou : Muxlisa Masharipova est championne du monde !Aujourd'hui, 20:14Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !Aujourd'hui, 20:12Révolution du football : La FIFA envisage d'élargir la Coupe du Monde à 64 équipesRévolution du football : La FIFA envisage d'élargir la Coupe du Monde à 64 équipesAujourd'hui, 20:09L'agent de Matias Soulė a contacté le MilanL'agent de Matias Soulė a contacté le MilanAujourd'hui, 19:59Transfert de Matias Soulé : son agent le propose au Milan ACTransfert de Matias Soulé : son agent le propose au Milan ACAujourd'hui, 19:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché