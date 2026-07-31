Reddit teste un nouveau format vidéo de style TikTok

La célèbre plateforme en ligne Reddit a annoncé le développement d'une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de présenter leurs publications sous forme vidéo et audio. Cette nouveauté vise à renforcer l'engagement de l'audience en permettant de consommer les contenus viraux de la plateforme à un tout autre niveau. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui l'indique.

Selon ixbt.com, l'entreprise a fait cette annonce lors de la réunion de présentation des résultats financiers du deuxième trimestre. Le PDG Steve Huffman a souligné devant les investisseurs que les utilisateurs regardent et écoutent déjà activement les publications de Reddit sur d'autres plateformes.

S'adapter aux formats de contenu tendance

Aujourd'hui, sur Internet et notamment sur le réseau social TikTok , les sujets liés à Reddit sont extrêmement populaires. En témoigne la présence de plus de 19,6 millions de publications sous le hashtag #reddit et de près de 9,9 millions supplémentaires sous le hashtag #redditstories.

Dans la plupart de ces vidéos, les histoires populaires de Reddit sont lues par des logiciels de synthèse vocale, avec en arrière-plan des images de cuisine ou de gameplay. Selon Steve Huffman, la demande pour écouter des textes de Reddit sous forme de podcast sur Internet connaît une forte croissance.

Nouveau format et phases de test

Selon la direction, le nouveau format audio et vidéo de Reddit offrira une expérience totalement unique. On ne sait pas encore exactement comment ces fonctionnalités seront intégrées à l'application principale, mais l'entreprise prévoit de lancer les premières phases de test d'ici la fin de l'année.

Cette démarche s'inscrit dans la tendance générale des technologies modernes et des applications de divertissement. Ces derniers mois, Facebook, ainsi que des services de streaming comme Netflix, Disney+, Peacock et HBO Max, et même la plateforme LinkedIn, ont introduit des flux de courtes vidéos de style TikTok pour leurs utilisateurs.

Par ailleurs, la fonction de partage de vidéos dans les commentaires, lancée en juin sur la plateforme Reddit, montre déjà des résultats initiaux positifs. Selon ces chiffres, cette nouvelle possibilité représente déjà plus de 10 % de toutes les publications vidéo.