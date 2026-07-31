L'agent de Matias Soulė a contacté le Milan

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L'agent de Matias Soulė a contacté le Milan

Le talentueux milieu offensif de la Roma, Matias Soulė, pourrait poursuivre sa carrière dans un autre club. Comme le rapporte GOAL.com, l'agent du joueur a contacté la direction du Milan ces derniers jours pour proposer les services de son client et se préparer à des négociations sur les conditions de transfert. C'est ce que rapporte Goal .com

La saison dernière, le footballeur argentin a disputé un total de 41 matches en Serie A et en Ligue Europa, marquant 7 buts et délivrant autant de passes décisives. Malgré cela, ces statistiques n'ont pas suffi à garantir sa place de titulaire sous les ordres de l'entraîneur, et il a progressivement perdu sa place dans le onze de départ.

La prolongation du contrat de Paulo Dybala ainsi que l'arrivée d'un nouveau joueur dans l'équipe ont encore réduit les opportunités de Matias Soulė. Par conséquent, le club romain a décidé de vendre le joueur talentueux malgré son contrat à long terme valable jusqu'en 2029, afin d'assurer la stabilité financière et de réunir des fonds pour le marché des transferts.

Conditions de transfert et exigences financières

Auparavant, le club appartenant à la famille Friedkin prévoyait de vendre le joueur à l'Arabie saoudite pour 40 millions d'euros. Cependant, l'ancien joueur de la Juventus ne voulait absolument pas rejoindre le championnat saoudien et a préféré rester en Europe. C'est pourquoi son agent, Guastadisegno, a contacté le Milan pour discuter de la situation.

Selon la source, les principales exigences concernant la valeur du transfert du joueur ont également été révélées :

  • Montant du transfert de base : un paiement fixe d'environ 30 millions d'euros
  • Bonus additionnels : paiements supplémentaires d'environ 2 millions d'euros
  • Souhait du joueur : rester uniquement en Europe et dans une équipe compétitive
La direction du Milan n'a pas encore pris de décision finale quant à l'examen sérieux de cette option de transfert. Cependant, un joueur techniquement fort, gaucher et capable d'évoluer derrière l'attaquant pourrait s'avérer être une option utile pour n'importe quel top club.

Matias Soulė lui-même espère poursuivre sa carrière sous les couleurs des Rossoneri et rester en Italie. La réponse officielle du club dans les prochains jours décidera du sort de ce transfert.

Matias SoulėMilanRomaSerie ATransfert
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Jahongir Tursunov
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