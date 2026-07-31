Smallest.ai lève 13 millions de dollars pour développer l'IA vocale

Bien que les agents d'IA soient activement utilisés dans le service client et d'autres domaines, la plupart des utilisateurs remarquent immédiatement qu'ils parlent à un robot. Selon TechCrunch, la startup Smallest.ai, fondée fin 2024, a levé 13 millions de dollars pour résoudre ce problème et porter la communication vocale à un niveau indiscernable de la parole humaine. Ce financement porte le total des investissements de l'entreprise à plus de 21 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Aujourd'hui, la plupart des grands modèles de langage (LLM) fonctionnent en acceptant une requête textuelle complète avant de fournir une réponse. Bien que ce délai ne soit pas perceptible dans les chats textuels, même la plus brève pause semble contre-nature dans la communication vocale. Sudarshan Kamath, fondateur et PDG de Smallest.ai, explique que les humains écoutent, réfléchissent et parlent simultanément lors de la communication. La startup se concentre précisément sur la création d'un petit modèle vocal spécial qui reproduit ce processus naturel.

Couche d'intelligence en temps réel

La technologie développée par la startup sert de couche d'intelligence fonctionnant en temps réel. Cela permet de mener des conversations naturelles avec les clients sur des sujets spécifiques avec un délai de réponse presque nul. Si le modèle rencontre un sujet complexe qui ne relève pas de sa base de connaissances limitée, il demande au client d'attendre brièvement pour examiner le problème, tout comme un vrai humain, avant de faire appel à un grand modèle de base plus complexe.

Selon Sudarshan Kamath, à l'avenir, tous les agents d'IA s'appuieront sur deux types de modèles : un petit modèle vocal pour la communication en temps réel et un LLM "hors ligne" appelé à résoudre des problèmes complexes. Contrairement aux grands modèles de base, Smallest.ai accorde une attention particulière aux nuances vocales telles que la compréhension des différents accents, la prise en charge de dizaines de langues et un fonctionnement parfait même dans des environnements bruyants.

Tour de table et futurs projets

Selon ixbt.com et TechCrunch, Smallest.ai a bouclé avec succès son tour de financement de série A d'un montant de 13 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Seligman Ventures, avec la participation de Sierra Ventures et 3one4 Capital. Les nouveaux fonds levés serviront à étendre davantage les capacités technologiques de la startup.

Aujourd'hui, la liste des clients de la startup comprend de grandes entreprises opérant dans le secteur des communications vocales telles que RingCentral et Truecaller. Kamath souligne que toute entreprise fournissant des services de support client, y compris de nouveaux acteurs tels que Sierra et Decagon, constitue des partenaires potentiels susceptibles d'utiliser cette technologie à l'avenir.