Le père de 102 enfants annonce qu’il n’en aura plus d’autres

Musa Hasahya, un agriculteur ougandais de 68 ans, attire une nouvelle fois l’attention du public avec sa famille nombreuse. Il a 12 épouses, 102 enfants et plus de 560 petits-enfants a-t-on appris.

Cependant, subvenir aux besoins d’une famille aussi nombreuse devient de plus en plus difficile chaque année. Selon Musa Hasahya, les dépenses quotidiennes, l’alimentation, les vêtements et l’éducation de ses enfants coûtent de plus en plus cher, rendant la vie de la famille toujours plus difficile.

En raison de ces difficultés financières, deux de ses épouses ont même quitté la famille. Il a donc annoncé avoir décidé de ne plus avoir d’enfants. Musa Hasahya a également déclaré avoir demandé à ses épouses d’utiliser des moyens de contraception.

Fait intéressant, il a reconnu reconnaître tous ses enfants et petits-enfants à leur apparence, mais avoir du mal à se souvenir de tous leurs prénoms.

L’histoire de Musa Hasahya a été largement commentée sur les réseaux sociaux, relançant les débats sur les difficultés économiques liées à l’entretien d’une famille nombreuse.