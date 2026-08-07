Rodri rejette l’offre du Real Madrid et choisit le FC Barcelone

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Rodri rejette l’offre du Real Madrid et choisit le FC Barcelone

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone et a rejeté l’énorme offre financière du Real Madrid. Le champion du monde, membre de la sélection espagnole, devrait revenir en Liga cet été. Les clubs négocient actuellement un montant de transfert de 60 millions d’euros, rapporte Goal.com .

Selon WorldSoccerTalk, le club madrilène avait mené d’importantes négociations contractuelles avec le joueur ces dernières semaines. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et l’entraîneur principal avaient personnellement travaillé activement sur ce transfert, mais l’offre de dernière minute du FC Barcelone a fait changer d’avis au joueur.

Détails du transfert et déclaration de l’agent

L’agent du joueur, Pablo Barquero, a confirmé que son client avait reçu une offre très sérieuse du club de la capitale. Il a remercié la direction du Real Madrid pour le respect et le professionnalisme dont elle avait fait preuve durant les négociations complexes.

Selon Barquero, le Real Madrid avait présenté à Rodri une offre impossible à refuser après la Coupe du monde, en mettant toutes les conditions sur la table. Cependant, malgré tous les échanges positifs, le milieu de terrain expérimenté a préféré une autre proposition et a fait connaître sa décision aux Madrilènes.

Manchester City et les facteurs financiers

Manchester City, qui est passé sous la direction de son nouvel entraîneur Enzo Maresca en championnat d’Angleterre, avait tout mis en œuvre pour conserver son leader. Cependant, le club mancunien s’est retrouvé dans une situation difficile, car Rodri entame la dernière année de son contrat actuel et a fermement l’intention de retourner en Espagne.

De son côté, le FC Barcelone avait récemment créé une marge importante dans sa masse salariale après s’être séparé de plusieurs joueurs très bien rémunérés. Les départs de joueurs tels que Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen et Marcus Rashford ont donné aux Catalans les moyens financiers de recruter une star comme Rodri.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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