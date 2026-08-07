Arsenal veut recruter le capitaine de Tottenham, Cristian Romero

L’un des clubs phares de la Premier League anglaise, Arsenal, a entamé des démarches sérieuses pour recruter Cristian Romero, le capitaine de son principal rival, Tottenham. Selon les informations publiées par le Daily Mail, le club de Mikel Arteta a contacté les représentants du défenseur argentin afin de remédier aux problèmes de sa ligne défensive. Goal.com rapporte cette information.

Cette situation d’urgence dans le nord de Londres est due à la blessure de William Saliba. L’international français devrait manquer le début de la nouvelle saison de Premier League après une blessure au dos contractée lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le staff technique envisage donc des mesures radicales pour renforcer la défense.

La concurrence et les prétendants dans la course au transfert

Malgré les démarches actives d’Arsenal, l’Atlético de Madrid est considéré comme le principal prétendant dans cette course au transfert. Diego Simeone est un admirateur de longue date de son compatriote et travaille actuellement à alléger l’effectif du club afin de réunir les fonds nécessaires à une offre.

Selon certaines informations, le géant espagnol négocie la vente de Matteo Ruggeri à Aston Villa et de Nahuel Molina à la Roma. Les recettes de ces transferts devraient servir à financer une offre initiale de 30 millions de livres sterling pour la star de Tottenham.

L’intérêt des clubs italiens et la position de Tottenham

Selon Goal.com, l’Inter, l’un des grands clubs de Serie A, participe également activement à cette bataille. Le club milanais aurait trouvé un accord avec Tottenham sur une indemnité de transfert de 34 millions de livres sterling, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu concernant les conditions personnelles du joueur.

De son côté, la direction de Tottenham a également suffisamment renforcé sa défense. L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a recruté Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling ainsi que Marcos Senesi, libre de tout contrat, ce qui permet au club d’envisager la vente de Romero.

Cependant, pour les Londoniens, l’idée de vendre leur capitaine à Arsenal, leur principal rival, est jugée inacceptable non seulement par la direction du club, mais aussi par les supporters. La carrière de Cristian Romero à Tottenham a été marquée par plusieurs épreuves, notamment des périodes de récupération après des blessures.