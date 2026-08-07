« Je suis tombée enceinte à cause du vent » : la vérité derrière l’affirmation d’une femme

En 2021, un événement inhabituel survenu dans la province indonésienne de Java occidental a suscité un vif débat public. Une femme de 25 ans nommée Siti Zainah a déclaré qu’après avoir prié, alors qu’elle se reposait chez elle, elle avait soudainement senti un vent puissant pénétrer dans son corps, puis que son ventre avait rapidement commencé à grossir.

Selon la femme, à peine une heure plus tard, de fortes contractions ont commencé. Elle a été transportée dans un établissement médical voisin, où elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé pesant 2,9 kilogrammes.

La nouvelle s’est rapidement répandue et diverses rumeurs sur la magie et d’autres phénomènes surnaturels ont circulé parmi les habitants du village. Afin d’éclaircir la situation, la police locale et des professionnels de santé ont ouvert une enquête.

Selon Eman Sulayeman, le directeur de l’hôpital, il s’agissait d’une grossesse tout à fait ordinaire sur le plan biologique. Il a expliqué que Siti Zainah avait connu un phénomène rare en médecine appelé « grossesse cachée » .

Les spécialistes indiquent que, dans une telle situation, des changements hormonaux ou physiologiques, notamment la persistance des menstruations ou l’absence presque totale d’augmentation du volume du ventre, peuvent empêcher une femme de se rendre compte de sa grossesse jusqu’au début du travail. Le « vent entré dans son corps » évoqué par la femme a été considéré comme une simple coïncidence correspondant au début des contractions.

L’enquête menée par la police a révélé que Siti Zainah avait divorcé légalement de son mari quatre mois avant les faits. Les médecins et les autorités ont confirmé que le père de l’enfant était son ex-mari.