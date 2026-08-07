Un canapé acheté 70 dollars cachait 43 000 dollars

L’événement survenu en janvier 2020 dans l’État américain du Michigan avait attiré l’attention de nombreuses personnes comme un exemple remarquable d’honnêteté et d’humanité.

Un homme nommé Howard Kirby achète dans une boutique caritative pour seulement 70 dollars un vieux canapé Peu après, il décide de réparer le canapé. En l’examinant, il découvre à l’intérieur, dissimulés, 43 170 dollars en espèceset les trouve.

Des avocats lui expliquent qu’il peut légalement garder cet argent puisqu’il a acheté le canapé en toute légalité. Cependant, sentant que cet argent ne lui appartient pas, il entreprend de retrouver ses véritables propriétaires.

L’enquête révèle que le propriétaire initial de l’argent est décédé. Malgré cela, Howard Kirby restitue intégralement à la famille du défunt les 43 170 dollars trouvés.

Fait remarquable, Howard vivait lui-même dans des difficultés financières à l’époque et sa maison avait même besoin de réparations, son toit laissant passer l’eau. Malgré cela, il n’a pas renoncé à son honnêteté.

Touchées par son geste noble, des entreprises locales de construction et des artisans se sont unis pour réparer gratuitement le toit de la maison de Howard. Les matériaux de construction ont été offerts par des sponsors.

Cette histoire a alors été largement couverte par ABC News et NBC News , qui ont largement relayé l’affaire, faisant de Howard Kirby un exemple d’honnêteté pour beaucoup.