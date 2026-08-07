Xiaomi présente son nouveau chauffe-eau de 80 litres

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Xiaomi présente son nouveau chauffe-eau de 80 litres

Xiaomi a lancé les premières ventes en Chine de son nouveau chauffe-eau électrique intelligent Mijia Smart Electric Water Heater Pro, doté de nombreuses fonctionnalités. Selon ixbt.com, cet appareil d’une capacité totale de 80 litres se distingue par sa capacité à fournir jusqu’à 1120 litres d’eau chaude grâce à une technologie de chauffage et de mélange continus. Ce volume est exactement 14 fois supérieur à la capacité nominale de l’appareil et suffirait à plusieurs membres d’une même famille prenant une douche à la suite. À ce sujet, Ixbt.com annonce cette information.

Ce chauffe-eau de nouvelle génération est équipé d’un réservoir composé de deux sections indépendantes et d’un puissant élément chauffant de 3300 W. Selon leurs besoins, les utilisateurs peuvent activer une seule section pour chauffer l’eau plus rapidement, ou les deux simultanément pour disposer d’une grande quantité d’eau sur une longue période. Ses dimensions ont été conçues pour rester compactes, avec une épaisseur de boîtier de 320 mm.

Systèmes avancés de purification et de protection

Le fabricant a mis en place des mesures de protection fiables afin de garantir une longue durée de vie à l’appareil. Le système Mijia Revitalizing Purifying Bottle libère des substances spéciales qui empêchent la formation de dépôts, avec une efficacité pouvant atteindre 98,3 %. Par ailleurs, une technologie antibactérienne à base d’ions d’argent permet de purifier l’eau jusqu’à 99,99 %.

Selon l’entreprise, ces technologies éliminent la nécessité de nettoyer régulièrement le réservoir et rendent inutile le remplacement périodique de l’anode en magnésium. L’appareil propose également un mode de douche « minérale » original, qui ajoute du strontium et du zinc à l’eau afin de la rendre plus douce et agréable pour la peau en cas d’eau dure.

Prix et conditions de vente

Le chauffe-eau intelligent prend en charge l’écosystème Xiaomi HyperOS Connect. Les utilisateurs peuvent ainsi allumer et régler l’appareil à distance, ainsi que l’intégrer à des scénarios automatisés. L’appareil est commercialisé selon les conditions principales suivantes :

  • Prix de lancement recommandé : 2499 yuans (environ 370 dollars)
  • Prix promotionnel pendant la période des premières ventes : 2299 yuans (340 dollars)
  • Prix minimum avec la subvention de l’État : 1954,15 yuans (290 dollars)
  • Date de début des ventes à grande échelle : 13 août
Xiaomi offre une garantie de cinq ans pour cet appareil. En outre, afin d’assurer sa sécurité, l’entreprise s’engage à le remplacer gratuitement pendant huit ans si une fuite est détectée dans le réservoir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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