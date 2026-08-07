Pourquoi Yan Diomande a choisi le Real Madrid plutôt que Liverpool

L’un des transferts les plus retentissants du mercato estival a enfin été officialisé : l’ailier talentueux Yan Diomande rejoint officiellement le Real Madrid. Selon The Athletic, Liverpool et le Paris Saint-Germain, initialement considérés comme les principaux prétendants, ont perdu la course. Le club anglais traverse une période de transition sous la direction de son nouvel entraîneur, Andoni Iraola, un facteur qui aurait fait hésiter le jeune joueur. Goal.com rapporte cette information.

Au départ, l’idée de rejoindre le club de la Mersey et de prendre la place de Mohamed Salah semblait séduisante pour Yan Diomande. Toutefois, ses représentants, l’agence Roc Nation, ont constaté que Liverpool traversait une véritable période de transition et ont commencé à étudier d’autres options. C’est à ce moment-là que le club madrilène est passé à l’action, provoquant un tournant décisif dans la course au transfert.

L’appel décisif de José Mourinho

L’une des principales raisons de la victoire du Real Madrid dans ce dossier a été l’intervention personnelle de l’expérimenté José Mourinho. L’entraîneur portugais, engagé dans une vaste reconstruction dans la capitale espagnole, s’est entretenu directement au téléphone avec Yan Diomande. Selon son agent, Nathan Campbell, cette conversation a scellé le sort du transfert.

Le représentant de Roc Nation a souligné que la maîtrise du français par José Mourinho avait impressionné les deux parties. Le technicien a expliqué en détail au joueur ses idées tactiques, le projet de l’équipe et la manière dont il pourrait intégrer le onze titulaire. Cet échange sincère et approfondi a été le principal facteur ayant poussé le jeune talent à choisir Madrid.

Montant du transfert et détails financiers

Le Real Madrid a accepté de verser jusqu’à 140 millions d’euros au RB Leipzig pour ce transfert, soit environ 120 millions de livres sterling. Selon les modalités de l’accord, le montant fixe s’élève à 125 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 15 millions d’euros sous forme de bonus. Le club allemand n’ayant jamais baissé ses exigences sous les 130 millions d’euros durant tout l’été, Liverpool et le Paris Saint-Germain ont finalement hésité.

Selon Goal.com, le Paris Saint-Germain avait également bien avancé dans ses négociations avec le club allemand. Toutefois, les offensives déterminées du club royal et son offre financière ont tout changé. Les dirigeants madrilènes ont proposé au joueur non seulement une rémunération, mais aussi une stratégie de développement à long terme.

Les spécialistes du club ont cité l’exemple de joueurs comme Vinicius Junior et montré concrètement comment l’ailier pourrait atteindre le niveau mondial au stade Santiago Bernabéu. L’ambition de triompher en Ligue des champions et un plan de carrière précis ont définitivement orienté la décision de l’ancien joueur formé à Leganés.