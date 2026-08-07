Aller accoucher aux États-Unis pourrait ne plus donner droit à la citoyenneté

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Aller accoucher aux États-Unis pourrait ne plus donner droit à la citoyenneté

Le président américain Donald Trump a signé deux nouveaux décrets visant à limiter l’obtention de la citoyenneté par naissance dans le pays et à renforcer la lutte contre ce qui est largement débattu ces dernières années le « tourisme de naissance » . Cette nouvelle initiative est considérée comme importante, car elle vise à restreindre la pratique consistant, pour des ressortissants étrangers, à obtenir automatiquement la citoyenneté américaine pour leur enfant en le faisant naître sur le territoire des États-Unis.

Selon les informations disponibles, ces nouvelles règles prévoient de renforcer les mesures de contrôle à l’égard des étrangers qui se rendent principalement aux États-Unis pour y accoucher et obtenir ainsi la citoyenneté américaine pour leur bébé. Il est également prévu que ces exigences s’appliquent aux cas de maternité de substitution réalisés dans ce même but.

À titre informatif, le 14e amendement de la Constitution américaine prévoit l’octroi de la citoyenneté aux personnes nées sur le territoire du pays et soumises à la juridiction des États-Unis. Donald Trump a critiqué cette disposition à plusieurs reprises, soulignant la nécessité de la restreindre et avançant plusieurs initiatives en ce sens.

Les nouveaux décrets sont considérés comme une nouvelle étape visant à durcir davantage l’approche de la politique de l’État à l’égard de la citoyenneté obtenue par naissance.

Donald TrumpÉtats-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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