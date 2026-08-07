Panique en Allemagne après l’attentat : un Allemand sur trois vit dans la peur

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Panique en Allemagne après l’attentat : un Allemand sur trois vit dans la peur

En Allemagne, les questions de sécurité et de migration se sont hissées au sommet de l’agenda politique. ARD Deutschlandtrend Les résultats de la dernière enquête sociale mensuelle menée par ARD Deutschlandtrend montrent qu’après le terrible attentat commis à Berlin le 25 juillet, l’inquiétude et le mécontentement ont fortement augmenté au sein de la société allemande.

Selon l’étude, un citoyen sur trois dans le pays vit dans la crainte d’être victime d’une attaque terroriste dans les rues de sa ville.

Risque d’extrémisme et politique migratoire : de quoi la population a-t-elle peur ?

Parmi les personnes interrogées, 69 % jugent extrêmement élevé le risque d’attaques terroristes en Allemagne. La menace ne vient pas d’un seul côté :

  • 56 % des répondants craignent des attaques de la part d’extrémistes de droite ;

  • 50 % des répondants redoutent des attaques menées par des extrémistes de gauche.

La société exprime également des exigences fermes concernant le renforcement du contrôle migratoire. Parmi les Allemands, 71 % sont favorables à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières, en vigueur depuis 2024. Par ailleurs, 59 % de la population estiment qu’il serait plus efficace de résoudre le problème migratoire dans le cadre d’une coopération à l’échelle de l’Union européenne, plutôt qu’au seul niveau national.

Séisme politique : l’AfD atteint 28 %, tandis que le bloc du chancelier tombe à un niveau historiquement bas

Les inquiétudes de la population en matière de sécurité et son mécontentement envers le gouvernement ont directement influencé les scores des partis politiques. Le parti de droite, « Alternative pour l’Allemagne » (AfD), a encore renforcé sa position, atteignant un score record de 28 % .

À l’inverse, le bloc conservateur traditionnel CDU/CSU a obtenu 21 % des voix, enregistrant l’un des plus mauvais résultats de son histoire. Aucun changement notable n’a été observé dans les scores des autres forces politiques.

Défiance envers le gouvernement fédéral :

  • 85 % de la population se déclarent extrêmement mécontents de l’action du gouvernement fédéral actuel.

  • 68 % des répondants ne croient pas que la situation s’améliorera, même après le récent remaniement gouvernemental.

  • 55 % des Allemands estiment que des changements profonds doivent être mis en œuvre dans la politique du pays et l’administration publique.

Division de la société et sentiment d’injustice

Les résultats de l’enquête montrent que les divisions sociales et psychologiques s’approfondissent au sein de la société allemande. À l’échelle nationale, 43 % des répondants estiment avoir moins de possibilités et d’avantages que les autres.

Ce chiffre est particulièrement élevé parmi les sympathisants de l’AfD : 70 % de l’électorat affirment être traités injustement dans la société et voir leurs droits limités. 70 % de l’électorat

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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