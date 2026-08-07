Les préparatifs des fusées Soyuz-2 achevés au cosmodrome de Vostochniy

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Les préparatifs des fusées Soyuz-2 achevés au cosmodrome de Vostochniy

Les travaux de maintenance technique annuelle des principales infrastructures au sol du cosmodrome russe de Vostochniy sont terminés. Selon ixbt.com, les spécialistes ont entièrement inspecté l’état des complexes de lancement destinés aux fusées Soyuz-2 et Angara, ainsi que du complexe technique universel. Cette information est rapportée par Ixbt.com.

Le complexe de lancement Soyuz-2 est désormais pleinement prêt pour les prochains tirs. Au cours des opérations réglementaires, tous les systèmes et agrégats ont été testés, sans qu’aucune défaillance ne soit détectée.

Modernisation et inspection des complexes au sol

La majeure partie des travaux de maintenance a concerné le complexe technique universel. Les spécialistes y ont vérifié l’état de plus de 150 systèmes et agrégats utilisés pour préparer les engins spatiaux au lancement, avant de les remettre en état opérationnel complet.

Des travaux d’envergure ont également été réalisés sur le complexe de lancement Angara. Au total, plus de 40 systèmes d’équipements et d’appareils au sol ont été entretenus, notamment ceux qui interagissent directement avec le lanceur et les blocs de l’étage supérieur.

Projets à venir et importance des infrastructures

Après l’achèvement des opérations réglementaires annuelles, les spécialistes ont immédiatement commencé la maintenance d’autres systèmes soumis à des intervalles plus courts. Il convient de noter que ces travaux au cosmodrome de Vostochniy sont menés parallèlement aux préparatifs de nouveaux vols spatiaux.

Selon les informations disponibles, les blocs du prochain lanceur Soyuz-2 ainsi que sa coiffe ont été livrés au cosmodrome par voie ferrée à la fin du mois de juillet. Cela montre que Vostochniy maintient simultanément la disponibilité de l’infrastructure Soyuz-2 existante et exploite avec succès le nouveau complexe de lancement destiné aux fusées lourdes Angara.

VostochniySoyuz-2AngaraCosmodromeMaintenance Technique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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