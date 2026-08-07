Les premiers rendus haute qualité du Samsung Galaxy S26 FE dévoilés

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Les premiers rendus haute qualité du Samsung Galaxy S26 FE dévoilés

Ixbt.com en informe .

D’après les rendus publiés, le smartphone de nouvelle génération sera proposé aux acheteurs en trois coloris attrayants : noir, vert et violet. Le principal changement extérieur réside dans la refonte complète du bloc photo principal par rapport au Galaxy S25 FE précédent.

Appareil photo et éléments de design

Les ingénieurs de Samsung ont abandonné les anneaux séparés autour de chaque objectif au profit d’un unique bloc vertical inspiré du Galaxy S26. Ce bloc permet d’aligner les trois appareils photo dans le coin supérieur gauche du boîtier. Le flash LED est placé à l’extérieur du bloc, sur le côté.

Le boîtier du smartphone adopte des bordures latérales plates, conformément aux exigences actuelles. Les boutons de volume et d’alimentation sont traditionnellement placés sur le côté droit. Les bordures entourant l’écran sont assez fines, tandis que la partie inférieure paraît légèrement plus large que les autres.

Caractéristiques techniques et logiciel

Selon Android Headlines, le Galaxy S26 FE sera équipé du processeur exclusif Exynos 2500 de Samsung. Côté logiciel, l’appareil fonctionnera dès sa sortie de boîte avec l’interface One UI 9.0 basée sur le système d’exploitation Android 17.

Aucun changement notable ni amélioration révolutionnaire ne serait attendu pour le système photo par rapport au Galaxy S25 FE de l’an dernier. Toutefois, la vitesse de charge a été augmentée, avec la prise en charge d’une puissance de 45 W, un avantage important pour les utilisateurs.

La présentation officielle du Samsung Galaxy S26 FE est prévue pour septembre 2026. Selon les estimations, cet événement très attendu se tiendra dans le cadre du prestigieux salon IFA, en Allemagne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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