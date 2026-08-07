Lionel Messi met fin aux rumeurs sur le retour de son fils à l’académie du FC Barcelone

L’attaquant de l’équipe nationale argentine et de l’Inter Miami, Lionel Messi, a fermement démenti les informations concernant le retour de son fils aîné, Thiago, à l’académie du FC Barcelone. Selon Goal.com, la légende du football a répondu brièvement à la question, mettant fin à toutes les spéculations et confirmant que le milieu de terrain de 13 ans resterait aux États-Unis. À ce sujet, Goal.com rapporte également l’information.

Avant le match de l’Inter Miami contre l’Atlético de San Luis en Leagues Cup, le célèbre journaliste Bruno Vain a interpellé la star argentine pour l’interroger sur l’avenir de son fils. À la question « Thiaguito s’en va ? », Lionel Messi a répondu sans la moindre hésitation par un seul mot : « Non ».

L’avenir footballistique de son fils et sa carrière aux États-Unis

Le jeune footballeur s’entraîne actuellement au sein du centre de formation du club floridien, où il continue de perfectionner ses qualités. Dans une précédente interview accordée à Simplemente Futbol, Lionel Messi avait évoqué le style de jeu de son fils. Selon lui, Thiago évolue davantage comme un milieu de terrain capable de bien lire le jeu, de réfléchir en profondeur et d’organiser l’équipe au centre du terrain.

Des informations diffusées sur les réseaux sociaux affirmaient que Thiago, âgé de 13 ans, pourrait retourner à la célèbre académie catalane de La Masia. Des spécialistes avaient expliqué ces rumeurs par l’âge du garçon et son stade de développement, qu’ils comparaient à la période où son père avait quitté Rosario pour s’installer en Catalogne pendant son enfance.

Les étapes du passé et les projets d’avenir

Rappelons que Thiago Messi s’était auparavant entraîné avec le Barça Escola entre 2016 et 2019. Il avait ensuite intégré l’académie des jeunes du Paris Saint-Germain durant la période où son père évoluait en France. La résurgence de ces rumeurs a également coïncidé avec le cinquième anniversaire des adieux émouvants de Lionel Messi au FC Barcelone, le 5 août 2021, après la crise financière du club.

Aujourd’hui, Thiago continue de développer ses qualités à l’académie de Miami, et les rumeurs d’un transfert à l’étranger n’affectent pas sa progression. Avec le soutien total de sa famille, il se concentre principalement sur son développement progressif dans le football de jeunes aux États-Unis.