Une Chinoise a dépensé des millions et ajouté 60 scènes de baiser pour jouer avec son acteur préféré

En Chine, une investisseuse a financé une micro-série dans laquelle elle a également tenu le premier rôle afin de jouer dans un même projet avec son acteur préféré. Elle a imposé ses exigences à la série, demandant que de nombreuses scènes romantiques soient tournées avec l’acteur.

Il s’est avéré que plus de 60 scènes de baiser avaient été intégrées au scénario. Bien que tous les épisodes aient été tournés, la plateforme a décidé de ne pas diffuser plus de 20 d’entre elles.

Cette décision a provoqué la colère de l’investisseuse. Elle a ensuite refusé de verser le solde de la somme convenue pour le projet.

L’acteur ayant participé à la micro-série a déclaré que toutes ces scènes étaient prévues à l’avance dans le scénario.

Le nom du projet n’a pas encore été révélé. Les médias chinois le présentent comme une micro-série réalisée à la demande personnelle de l’investisseuse.