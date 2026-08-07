Napoli veut recruter Gabriel Jesus

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Napoli veut recruter Gabriel Jesus

Le Napoli prévoit de renouveler en profondeur son secteur offensif lors du mercato estival. Romelu Lukaku étant proche d’un départ, le club napolitain a fait de Gabriel Jesus, l’attaquant d’Arsenal, sa priorité. Goal.com et plusieurs médias italiens réputés l’ont rapporté. Goal.com en fait état.

Le projet de Massimiliano Allegri et les changements en attaque

Selon Calciomercato, l’entraîneur Massimiliano Allegri souhaite renforcer l’effectif au stade Diego Armando Maradona. Le technicien italien envisage de bâtir son attaque autour du Danois Rasmus Højlund, mais il lui faut un joueur de haut niveau comme partenaire ou solution alternative.

Selon le Corriere dello Sport, l’attaquant brésilien Gabriel Jesus est prêt à quitter la Premier League pour donner un nouvel élan à sa carrière. L’intérêt pour le joueur de 29 ans est important et les négociations entre les parties devraient s’intensifier prochainement. Le club londonien évalue son joueur à environ 20 millions d’euros, mais le Napoli tente de faire baisser ce prix en misant sur le souhait du joueur de rejoindre l’Italie.

L’avenir de Romelu Lukaku et l’option Monaco

Le transfert de Gabriel Jesus dépend en grande partie du départ de Romelu Lukaku. L’avenir de l’attaquant belge de 33 ans à Naples est incertain, ses relations avec la direction du club s’étant tendues.

Pour le moment, l’AS Monaco est considérée comme la principale prétendante pour l’expérimenté avant-centre. Le club monégasque voit en lui un candidat idéal pour remplacer l’international américain Folarin Balogun. La direction du Napoli souhaite régler rapidement ce dossier afin d’alléger sa masse salariale et d’enregistrer de nouveaux joueurs.

Si l’accord se concrétise, ce transfert offrirait à Gabriel Jesus une excellente occasion de relancer sa carrière et de s’imposer en Serie A. Pour le joueur qui a perdu sa place de titulaire à Arsenal, devenir l’une des figures centrales du projet d’Allegri apparaît comme une proposition séduisante.

NapoliGabriel JesusRomelu LukakuArsenalSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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