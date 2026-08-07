Une nouvelle extension gratuite pour le légendaire jeu Quake est sortie

·42·Technologie
Une nouvelle extension gratuite pour le légendaire jeu Quake est sortie

Le légendaire jeu vidéo Quake s’est enrichi d’une extension officielle et totalement gratuite à l’occasion de son 30e anniversaire. Selon ixbt.com, il ne s’agit pas d’un projet de fans, mais d’un DLC officiel créé par l’équipe de MachineGames en collaboration avec le studio id Software. Ixbt.com rapporte .

Baptisée Dawn of the Machine, cette extension propose 19 nouveaux niveaux aux joueurs. Elle ajoute également de nouveaux ennemis, des armes inédites et une carte spéciale pour le mode Deathmatch.

Gameplay et nouvelles mécaniques

Le nouveau DLC se distingue par sa structure de niveaux originale. L’extension utilise notamment une structure de niveaux cyclique, dans laquelle les actions effectuées actuellement peuvent modifier les zones visitées ultérieurement.

Les joueurs pourront également collecter des runes spéciales qui révèlent des itinéraires, des rencontres et des secrets auparavant inaccessibles. Le gameplay devient ainsi plus intéressant et plus attrayant lors des parties répétées.

Disponibilité et conditions de distribution

Cette extension est proposée totalement gratuitement sur PC et consoles à tous les détenteurs actuels du jeu. Cette mise à jour anniversaire permet aux amateurs du légendaire shooter de retrouver l’atmosphère classique tout en découvrant de nouvelles mécaniques.

QuakeMachineGamesid SoftwareJeux Sur PCDLC Gratuit
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéOpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéAujourd'hui, 03:50Une immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineUne immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineAujourd'hui, 03:26Rippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleRippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 02:50De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesDe graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesAujourd'hui, 02:29Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Aujourd'hui, 02:27Wacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesWacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesAujourd'hui, 02:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées