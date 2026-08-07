Une nouvelle extension gratuite pour le légendaire jeu Quake est sortie

Le légendaire jeu vidéo Quake s’est enrichi d’une extension officielle et totalement gratuite à l’occasion de son 30e anniversaire. Selon ixbt.com, il ne s’agit pas d’un projet de fans, mais d’un DLC officiel créé par l’équipe de MachineGames en collaboration avec le studio id Software. Ixbt.com rapporte .

Baptisée Dawn of the Machine, cette extension propose 19 nouveaux niveaux aux joueurs. Elle ajoute également de nouveaux ennemis, des armes inédites et une carte spéciale pour le mode Deathmatch.

Gameplay et nouvelles mécaniques

Le nouveau DLC se distingue par sa structure de niveaux originale. L’extension utilise notamment une structure de niveaux cyclique, dans laquelle les actions effectuées actuellement peuvent modifier les zones visitées ultérieurement.

Les joueurs pourront également collecter des runes spéciales qui révèlent des itinéraires, des rencontres et des secrets auparavant inaccessibles. Le gameplay devient ainsi plus intéressant et plus attrayant lors des parties répétées.

Disponibilité et conditions de distribution

Cette extension est proposée totalement gratuitement sur PC et consoles à tous les détenteurs actuels du jeu. Cette mise à jour anniversaire permet aux amateurs du légendaire shooter de retrouver l’atmosphère classique tout en découvrant de nouvelles mécaniques.