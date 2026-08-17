Un bus de pèlerins a eu un accident en Hongrie

Douze personnes ont perdu la vie et au moins dix autres ont été grièvement blessées après l’accident d’un bus polonais transportant des pèlerins dans l’est de la Hongrie. Le drame s’est produit le matin du 16 août sur l’autoroute M3, près de la ville de Mezőkeresztes.

Le bus transportait 57 passagers et deux chauffeurs. Ils rentraient en Pologne depuis le célèbre sanctuaire de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Vers 1 heure du matin, le bus a quitté la route, est tombé dans un fossé en bordure de chaussée, puis s’est renversé sur le côté.

À leur arrivée sur les lieux, les secouristes ont découvert que certains passagers étaient coincés dans le bus renversé, parfois même sous les sièges. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de Miskolc, Debrecen, Eger et de plusieurs autres villes voisines. Selon les informations officielles, 37 personnes ont été légèrement blessées.

La première hypothèse sur la cause de l’accident est que le chauffeur se serait endormi au volant. Il a survécu et a été interpellé par la police. Les autorités enquêtent afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

Helena Tluchek, l’une des passagères ayant survécu, a décrit la scène de l’accident comme particulièrement éprouvante. Malgré ses blessures, elle a tenté de dégager deux personnes coincées sous les débris et d’aider sa sœur.

Le drame a profondément attristé les autorités polonaises et hongroises. Le président polonais Karol Nawrocki a présenté ses condoléances aux proches des victimes. Le gouvernement polonais a annoncé qu’il prendrait des mesures spéciales pour rapatrier les citoyens ayant survécu.

L’enquête sur l’accident se poursuit. Il a été officiellement confirmé que toutes les victimes étaient des citoyens polonais.