Médecin américain infecté par Ebola traité à Berlin

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Médecin américain infecté par Ebola traité à Berlin

Les médecins de la clinique Charité à Berlin, en Allemagne, ont soigné un chirurgien américain qui a contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo. Deutsche Welle l'a rapporté.

Il est rapporté que Peter Stafford, 39 ans, travaillait au sein d'une organisation missionnaire chrétienne au Congo. Il a contracté le virus Ebola lors d'une opération.

Le patient a été traité à Berlin pendant 17 jours et s'est complètement rétabli. Les médecins lui ont administré des thérapies antivirales et de soutien.

Selon la clinique, le virus n'a pas été détecté dans le corps du patient depuis le 30 mai. Les membres de sa famille qui étaient en quarantaine avec lui ont été renvoyés chez eux car aucune infection n'a été trouvée.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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